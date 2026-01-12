Податкова знижка на оренду житла: хто може скористатися

З 1 січня 2026 року розширено коло платників податку, які мають право на податкову знижку за витратами на оренду житла. Про це йдеться у повідомленні Податкової служби.

Хто може скористатися

Відтепер до переліку осіб, які можуть скористатися податковою знижкою у зв’язку із витратами на плату за договором оренди житла (квартири або будинку), додано учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Що дає податкова знижка

Податкова знижка дозволяє зменшити оподатковуваний дохід фізичної особи на суму фактично понесених витрат. Це дає змогу повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

Як скористатися правом на знижку

Щоб отримати податкову знижку, необхідно подати річну податкову декларацію про доходи і вказати в ній витрати на оренду житла. Зробити це можна в наступному році після звітного — у встановлені Податковим кодексом терміни. Після перевірки декларації податкова служба приймає рішення про повернення частини сплаченого податку.