17 грудня 2025, 8:31

До 31 грудня українці можуть повернути частину податків, сплачених у 2024 році: ДПС розповіла як

До 31 грудня включно можна подати декларацію про майновий стан і доходи та скористатися правом на податкову знижку. Після цієї дати можливість отримати компенсацію за рік зникає безповоротно. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

До 31 грудня включно можна подати декларацію про майновий стан і доходи та скористатися правом на податкову знижку.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що таке податкова знижка

Податкова знижка — це механізм, який дозволяє громадянам повернути частину вже сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Нею можуть скористатися всі офіційно працевлаштовані українці, які мають документально підтверджені витрати, що підпадають під відшкодування.

Що можна включити до податкової знижки

Перелік витрат у 2024 році є досить широким. До нього входять:

  • Оплата навчання — за себе або членів сім'ї першого ступеня споріднення або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, якщо кошти сплачені українським закладам освіти.

  • Пожертвування та благодійні внески — у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але не більше ніж 4 % від загального доходу.

  • Оплата за користування іпотечним житловим кредитом — частина суми процентів за користування кредитом.

  • Страхові платежі та пенсійні внески — за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом.

  • Витрати на допоміжні репродуктивні технології — оплата допоміжних репродуктивних технологій, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік.

  • Оплата державних послуг — вартість державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита.

  • Витрати на переобладнання транспортного засобу — суми витрат на переобладнання транспортного засобу з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива.

  • Витрати на будівництво (придбання) доступного житла — суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла.

  • Витрати на оренду житла — для внутрішньо переміщених осіб (за певних умов).

  • Витрати на придбання акцій підприємства Дія Сіті — витрати на придбання акцій, емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті.

Платник має надати копії документів, що підтверджують ці витрати: договори, квитанції, чеки, платіжні доручення.

Що важливо знати перед поданням декларації

  • Декларацію можна подати за місцем реєстрації або в електронному вигляді.
  • Поштове відправлення має містити опис вкладення та повідомлення про вручення.
  • Сума відшкодування перераховується на банківський рахунок платника протягом 60 календарних днів після подання декларації.

Як подати декларацію

Найзручніше — через Електронний кабінет платника: можна заповнити декларацію онлайн, прикріпити скани документів і відправити без візиту до податкової.

Особисто в органі ДПС — для тих, хто бажає подати паперову декларацію.

Поштою — заздалегідь, щоб відправлення встигло надійти до кінця року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
