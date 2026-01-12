Multi від Мінфін
12 січня 2026, 13:10

Кількість компаній у Британії з українськими бенефіціарами перевищила 26 тисяч

У Великій Британії зафіксовано понад 26,6 тисячі записів про компанії, кінцевими бенефіціарними власниками яких є близько 25,5 тисячі українців. Про це йдеться у спільному дослідженні професора КНЕУ, фінансового аналітика Романа Корнилюка та R&D-центру YouControl, пише Visitukraine.today.

У Великій Британії зафіксовано понад 26,6 тисячі записів про компанії, кінцевими бенефіціарними власниками яких є близько 25,5 тисячі українців.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що показують дані

Дані показують: українська бізнес-присутність у британському реєстрі компаній не просто помітна — вона масштабна, різнопрофільна й часто зосереджена у сферах, де потрібні підприємницька гнучкість і цифрові навички.

Аналітика засвідчує активність українців одразу у двох ролях: керівників (директорів) та власників (бенефіціарів).

Так, у британському реєстрі нараховано понад 28,5 тисячі записів про компанії, де директорами є або були громадяни України. Ці записи загалом стосуються близько 24,9 тисячі осіб.

Окремо реєстр містить 26,6 тисячі записів про компанії, у яких бенефіціарами є приблизно 25,5 тисячі українців.

Активні та закриті компанії

Дослідження також порівнює статус компаній у розрізі двох показників — коли українці є директорами та коли українці є власниками.

Статус компанії — директори українці / власники українці:

  • Активні (Active): 13,2 тис. / 14,6 тис.
  • Припинені (Dissolved): 13,8 тис. / 10,8 тис.
  • Пропозиція про виключення (Strike off): 1,2 тис. / 1,1 тис.
  • У процесі ліквідації (Liquidation): 116 / 87

Ключовий висновок: понад 14,6 тисячі компаній із українськими власниками продовжують активну діяльність.

Дослідники також пояснюють, що значна кількість припинених компаній — типова для британського ринку, де бізнес можна відкрити й закрити швидко, без надмірних процедур. Водночас частка компаній у статусі ліквідації — менше 0,5%, що вказує: українські підприємці переважно припиняють діяльність через добровільну ліквідацію, а не через банкрутство.

Де фактично керують українські директори: Велика Британія чи Україна

Розподіл юрисдикцій українських директорів у британських компаніях демонструє поєднання локальної присутності та дистанційного управління.

Найбільша частка директорів має юрисдикцію:

  • Велика Британія — 48,3%, що свідчить про проживання та управління бізнесом «на місці»;
  • Україна — 38,4%.

Інші юрисдикції представлені значно меншою часткою:

  • Польща — 3,2%;
  • Німеччина — 1,4%;
  • Іспанія — 0,7%;
  • Чехія — 0,6%;
  • Італія — 0,4%;
  • США — 0,4%;
  • ОАЕ — 0,4%.

У яких сферах українці найчастіше ведуть бізнес у Британії

Галузева структура компаній із українськими власниками показує помітну концентрацію у сферах цифрової економіки та професійних послуг. Найбільшу частку займає: роздрібна торгівля через інтернет або поштові замовлення — 6,6% (3079 компаній).

Вагому роль відіграє технологічний сектор:

  • розроблення програмного забезпечення — 5,1%;
  • консультування з питань інформатизації — 4,4%;
  • інша діяльність у сфері IT — 2,8%.

У сукупності IT-напрямок є найбільшим сегментом українського бізнесу у Великій Британії.

Також значну частку мають:

  • консультування з питань управління — 3%;
  • рекламні агентства — 2,1%;
  • неспеціалізована оптова торгівля — 2,4%;
  • допоміжні комерційні послуги — 2,4%;
  • інші індивідуальні послуги — 2,3%.

Будівництво житлових будівель замикає першу десятку напрямків із часткою 1,9%.

Дослідники підкреслюють: більшість компаній працюють за межами топ-галузей, що свідчить про високу диверсифікацію та адаптивність українського бізнесу на британському ринку.

Джерело: Мінфін
