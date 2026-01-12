У Великій Британії зафіксовано понад 26,6 тисячі записів про компанії, кінцевими бенефіціарними власниками яких є близько 25,5 тисячі українців. Про це йдеться у спільному дослідженні професора КНЕУ, фінансового аналітика Романа Корнилюка та R&D-центру YouControl, пише Visitukraine.today.
Кількість компаній у Британії з українськими бенефіціарами перевищила 26 тисяч
Що показують дані
Дані показують: українська бізнес-присутність у британському реєстрі компаній не просто помітна — вона масштабна, різнопрофільна й часто зосереджена у сферах, де потрібні підприємницька гнучкість і цифрові навички.
Аналітика засвідчує активність українців одразу у двох ролях: керівників (директорів) та власників (бенефіціарів).
Так, у британському реєстрі нараховано понад 28,5 тисячі записів про компанії, де директорами є або були громадяни України. Ці записи загалом стосуються близько 24,9 тисячі осіб.
Окремо реєстр містить 26,6 тисячі записів про компанії, у яких бенефіціарами є приблизно 25,5 тисячі українців.
Активні та закриті компанії
Дослідження також порівнює статус компаній у розрізі двох показників — коли українці є директорами та коли українці є власниками.
Статус компанії — директори українці / власники українці:
- Активні (Active): 13,2 тис. / 14,6 тис.
- Припинені (Dissolved): 13,8 тис. / 10,8 тис.
- Пропозиція про виключення (Strike off): 1,2 тис. / 1,1 тис.
- У процесі ліквідації (Liquidation): 116 / 87
Ключовий висновок: понад 14,6 тисячі компаній із українськими власниками продовжують активну діяльність.
Дослідники також пояснюють, що значна кількість припинених компаній — типова для британського ринку, де бізнес можна відкрити й закрити швидко, без надмірних процедур. Водночас частка компаній у статусі ліквідації — менше 0,5%, що вказує: українські підприємці переважно припиняють діяльність через добровільну ліквідацію, а не через банкрутство.
Де фактично керують українські директори: Велика Британія чи Україна
Розподіл юрисдикцій українських директорів у британських компаніях демонструє поєднання локальної присутності та дистанційного управління.
Найбільша частка директорів має юрисдикцію:
- Велика Британія — 48,3%, що свідчить про проживання та управління бізнесом «на місці»;
- Україна — 38,4%.
Інші юрисдикції представлені значно меншою часткою:
- Польща — 3,2%;
- Німеччина — 1,4%;
- Іспанія — 0,7%;
- Чехія — 0,6%;
- Італія — 0,4%;
- США — 0,4%;
- ОАЕ — 0,4%.
У яких сферах українці найчастіше ведуть бізнес у Британії
Галузева структура компаній із українськими власниками показує помітну концентрацію у сферах цифрової економіки та професійних послуг. Найбільшу частку займає: роздрібна торгівля через інтернет або поштові замовлення — 6,6% (3079 компаній).
Вагому роль відіграє технологічний сектор:
- розроблення програмного забезпечення — 5,1%;
- консультування з питань інформатизації — 4,4%;
- інша діяльність у сфері IT — 2,8%.
У сукупності IT-напрямок є найбільшим сегментом українського бізнесу у Великій Британії.
Також значну частку мають:
- консультування з питань управління — 3%;
- рекламні агентства — 2,1%;
- неспеціалізована оптова торгівля — 2,4%;
- допоміжні комерційні послуги — 2,4%;
- інші індивідуальні послуги — 2,3%.
Будівництво житлових будівель замикає першу десятку напрямків із часткою 1,9%.
Дослідники підкреслюють: більшість компаній працюють за межами топ-галузей, що свідчить про високу диверсифікацію та адаптивність українського бізнесу на британському ринку.
