Форекс і крипто прогноз на 12-16 січня 2026 року

Опубліковані минулого тижня макроекономічні дані у США не дали сигналів щодо різкого погіршення економічної ситуації. Показники ISM PMI та статистика ринку праці, включно зі звітом ADP, заявками на допомогу з безробіття та грудневим non-farm payrolls, підтвердили стабільні умови на ринку праці. В єврозоні дані щодо інфляції виявилися близькими до прогнозів і не змінили баланс очікувань щодо політики ЄЦБ. У брокерській компанії XFINE вважають, що саме сукупність цих факторів сприяла зростанню обережності інвесторів і зміцненню долара .

💶 EUR/USD

Пара EUR/USD завершила тиждень на рівні 1.1633, продовживши корекційне зниження від грудневих максимумів. Пара залишається вкрай чутливою до макроекономічних даних США та змін прогнозів щодо процентних ставок. Водночас євро відчуває труднощі з відновленням висхідного імпульсу на тлі обережних ринкових настроїв. При цьому не можна виключати спробу зростання в напрямку зони опору 1.1700−1.1720. Нездатність закріпитися вище цього діапазону може призвести до відновлення тиску продажів із рухом до 1.1575−1.1615. У разі посилення ведмежого імпульсу можливе глибше падіння в напрямку 1.1540 і далі — до 1.1470−1.1510. Упевнений прорив і закріплення вище 1.1720 скасують ведмежий сценарій і відкриють шлях до 1.1780−1.1820 з прицілом на 1.1900.

₿ BTC/USD

Біткоїн продовжує ігнорувати зміцнення долара, рухаючись уздовж Pivot Point 90,000 у межах діапазону консолідації 83,800−94,500. Чергова спроба прорвати верхню межу цього каналу завершилася невдачею, і пара BTC/USD завершила п’ятничну сесію на позначці 90,430. Якщо біткоїн усе ж відреагує на зростання долара та низький апетит інвесторів до ризику, можна очікувати зниження до підтримки 86,600, а далі — до нижньої межі каналу в зону 83,800−85,100. У разі пробою підтримки 83,800 наступною ведмежою ціллю стане 80,540. Пробій вище 95,000 вкаже на відновлення бичачого імпульсу, відкриваючи шлях до 98,000−100,000.

🛢️ Brent

Нафта Brent завершила тиждень на рівні 62.71 долара за барель, піднімаючись на піку до верхньої межі низхідного каналу — до 63.60. Покупцям допомагає ситуація із захопленням президента Венесуели Ніколаса Мадуро та морською блокадою цієї країни. Додатково до цього з’явилися повідомлення про арешти американською стороною російських танкерів. Водночас більшість аналітиків зазначає, що цього року очікується значний надлишок нафти, що може призвести до падіння котирувань до 50−52 і навіть до 30−40 доларів. У новий торговий тиждень Brent може протестувати зону опору 63.90−65.00, що відкриє шлях до 66.80−68.00. У разі ослаблення бичачого імпульсу не можна виключати зниження до 60.10−61.00 і нижче — до 59.60.

🥇 XAU/USD

Золото завершило п’ятницю на рівні 4,509, повертаючись до історичних максимумів і продовжуючи отримувати підтримку з боку попиту інвесторів на захисні активи. Найближча ціль биків — 4,550. Пробій вище відкриє шлях до 4,600−4,680. Водночас не можна виключати тимчасову корекцію до зони 4,400−4,450. Наступні рівні підтримки — 4,350 та 4,300−4,250.

🧭 Висновок

На думку аналітиків XFINE, упродовж наступного тижня ключовою подією стане публікація даних щодо інфляції у США — у вівторок вийде індекс споживчих цін (CPI) за грудень. У середу будуть опубліковані дані щодо індексів цін виробників (PPI). Наступного дня увага ринків буде зосереджена на роздрібних продажах та статистиці ринку праці США.

Базові сценарії: EUR/USD — нейтрально-ведмежий, поки пара залишається нижче 1.1720, зі зростанням ризиків зниження у разі пробою 1.1575. BTC/USD — нейтральний. Brent — нейтрально-бичачий, поки Brent залишається вище 61.80, за ключового опору 63.90−65.00. XAU/USD — бичачий, покупки на відкатах, поки золото утримується вище 4,450.

Аналітичний відділ XFINE