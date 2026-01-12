Multi від Мінфін
12 січня 2026, 10:54

В Україні 780 компаній стали банкрутами у 2025 році. Які компанії найчастіше банкрутіють

780 компаній розпочали процес судового банкрутства у 2025 році за даними Верховного суду України. Це близько 10% від загальної кількості припинень бізнесу. Обіги найбільших компаній-банкрутів коливаються від 3,4 до 7,7 млрд грн. Про це йдеться в даних Опендатабот.

780 компаній розпочали процес судового банкрутства у 2025 році за даними Верховного суду України.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто найчастіше стає банкрутом

Найчастіше банкрутами стають ТОВ. Неплатоспроможними торік ставали компанії, що займаються оптовою торгівлею та сільським господарством. За кількістю бізнесів-банкрутів лідирує Київ.

Найчастіше банкрутіють ТОВ — це 84% випадків у 2025 році.

Лише у 48 випадках банкрути намагаються втриматись на плаву: відновити платоспроможність і продовжити роботу за допомогою процедури санації. Втім це менш як 1% випадків.

Наразі все частіше власники обирають превентивну реструктуризацію: 8 справ у 6 компаніях відкрито у 2025 році. Це випадки, коли бізнес починає реструктуризацію ще до виникнення неплатоспроможності, намагаючись не довести ситуацію до банкрутства.

Найчастіше банкрутами стають компанії з оптової торгівлі: 266 підприємств. На другому місці — сільське господарство: 71 компанія. Далі йдуть операції з нерухомістю — 53 компанії, будівництво — 48 компаній і роздрібна торгівля — 38 компаній.

Найбільше процедур банкрутства щодо бізнесу відкривають у Києві — 140 компаній (18%). Майже стільки ж у прифронтовій Запорізькій області — 138 компанії (17,7%). Наслідують Київщина — 86 компанії (11%), Дніпропетровщина — 85 (10,9%) та Одещина — 53 компанії (6,8%).

До топ-10 компаній, проти яких відкрито процедури банкрутства, потрапили підприємства, які ще нещодавно оперували доходами від 3,4 до 7,7 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
