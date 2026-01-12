​​За рік український ринок електромобілів зріс удвічі. Топ-5 нових авто

У грудні 2025 року український автопарк поповнили понад 32,8 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (нових та з пробігом), що у 8,6 раза більше, ніж роком раніше. З цієї кількості легкових — 32134 од. (+782%) та 699 комерційних (+464%), повідомляє Укравтопром.

Поповнення автопарку

Всього за весь 2025 рік автопарк України поповнили понад 110,2 тис. од. автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів (BEV), що удвічі більше, порівняно з 2024 роком.

Легкових — 107470 од. (+113%)

Комерційних — 2773 од. (+119%)

Електробусів — 5 од. (+150%)

Частка нової техніки в реєстраціях BEV становила 21% проти 20% у 2024 році.

Топ-5 нових електромобілів на ринку 2025 року

VOLKSWAGEN ID.Unyx — 3162 од.;

BYD Song Plus EV — 2948 од.;

BYD Leopard 3 — 1623 од.;

ZEEKR 7X — 1558 од.;

BYD Sea Lion 07 — 1337 од.

Топ-5 імпортованих вживаних електромобілів