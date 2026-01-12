Дефіцит кадрів змушує Японію переглянути правила понаднормової роботи

Японія, яка у 2019 році обмежила понаднормову працю для боротьби зі смертельною культурою перевтоми «кароші», тепер замислюється над пом’якшенням цих правил через гострий дефіцит робочої сили. Про це пише Вloomberg.

Понаднормова робота

Чинні правила обмежують понаднормову роботу 45 годинами на місяць і 360 годинами на рік, а продуктивність праці за годину становить $60,10, що значно нижче, ніж у США $116,50 та Німеччині $98,90.

Прем'єр Такаїчі доручила переглянути регулювання робочого часу, аргументуючи це підтримкою економіки та гнучкістю для компаній і працівників.

Дискусія дедалі більше зводиться до питання, чи здатна Японія підвищити продуктивність через реформи й інновації, а не через повернення до культури перевтоми.