Трамп залишив Кубу без нафти та грошей

Куба довгий час жила за рахунок великих постачань нафти та грошей з Венесуели за надання «послуг безпеки», але тепер ситуація змінилася, повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Без грошей та нафти

«Не буде більше нафти чи грошей, які йдуть у Кубу — нуль!», — написав він. «Я раджу їм укласти угоду, поки не стало надто пізно», — наголосив глава Білого дому.

Раніше Трамп заявив, що «Куба, схоже, готова впасти». «Я не знаю, чи зможуть вони встояти, але Куба зараз не має доходу. Весь свій дохід вони одержують від Венесуели, від венесуельської нафти», — зазначив він.

Глава Білого дому зазначив, що Куба повністю покладається на Венесуелу щодо грошей і нафти, а натомість вони забезпечують Венесуелі захист. «Така завжди була угода», — сказав він. І додав, що зараз у Венесуели є США із найпотужнішою армією у світі, щоб її захищати.

Військове втручання

На питання про перспективу військового втручання США в Кубу, Трамп відповів, що не вважає це за необхідне, тому що там «схоже, що все йде до краху».

Трамп також схвалив висловлювання одного з користувачів соцмереж про те, що держсекретар США Марко Рубіо буде наступним президентом Куби. «По-моєму, звучить чудово!», — написав глава Білого дому в Truth Social.

Перспективи Куби

Американська розвідка малює похмуру картину економічної та політичної ситуації на Кубі, але її висновки не дають чіткого підтвердження прогнозу президента Трампа про те, що військові дії у сусідній Венесуелі зробили острівну державу «готовою до падіння», заявили Reuters три особи, знайомі з конфіденційними оцінками.