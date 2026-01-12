Як криза у Венесуелі може вплинути на світові авіакомпанії

Політична та військова криза, що розгортається у Венесуелі, вже впливає на світові авіакомпанії через перебої з рейсами, обмеження повітряного простору та зміни динаміки цін на пальне, згідно з нещодавньою запискою аналітиків Jefferies, пише Іnvesting.com.

Удар по авіації

Військова операція США у Венесуелі, яка включала захоплення президента Ніколаса Мадуро під час масштабного рейду в Каракасі, призвела до негайного удару по авіації в усьому Карибському регіоні.

Після операції Федеральне управління цивільної авіації запровадило тимчасові обмеження на польоти, що призвело до масового скасування рейсів. За даними брокерської компанії, сотні рейсів у Карибському басейні були скасовані, зокрема понад 300 рейсів, що вилітали з Пуерто-Рико або прибували до нього.

Авіакомпанія Delta Air Lines заявила, що почала скасовувати рейси до Карибського басейну рано вранці в суботу, щоб дотримуватися вимог FAA щодо закриття повітряного простору, тоді як Southwest Airlines повідомила, що рейси до Аруби, Домініканської Республіки та Пуерто-Рико були скасовані або перенаправлені.

Збої в роботі стосуються регіону, який забезпечує значну частку доходів від пасажирських перевезень для великих американських перевізників.

Джеффріс сказав, що на Латинську Америку припадає 13% пасажирських доходів American Airlines у 2025 році, 10% — United Airlines та 8% — Delta.

Скасування та перенаправлення, пов'язані з операцією у Венесуелі, підкреслюють, як геополітична нестабільність у регіоні може безпосередньо порушувати розклади авіарейсів та потоки доходів.

Ціни на пальне є ще одним каналом, через який криза у Венесуелі впливає на авіакомпанії. Брокерська компанія повідомила, що ціни на сиру нафту Brent та WTI впали приблизно на 21% у 2025 році, що сприяло зниженню витрат на пальне для перевізників.

Запаси нафти

Венесуела володіє близько 303 мільярдів барелів сирої нафти, що є найбільшими підтвердженими запасами нафти у світі, але видобуває лише близько 1 мільйона барелів на день, або приблизно 0,8% світового видобутку сирої нафти, через санкції, економічні умови та обмежені інвестиції в інфраструктуру.

Джеффріс сказав, що авіакомпанії уважно стежать за змінами цін на нафту, пов'язаними з подіями у Венесуелі, оскільки паливо залишається однією з їхніх найбільших операційних витрат. Брокерська компанія припускає, що середня ціна на нафту у 2026 році становитиме близько 62,40 долара за барель, порівняно з приблизно 70,20 доларами у 2025 році та 81,20 доларами у 2024 році.

Що кажуть аналітики

Аналітики заявили, що кожна 5% зміна розрахункової середньої вартості палива за галон у 2026 році матиме суттєвий вплив на прибутки авіакомпаній, починаючи від приблизно 5% до 10% для Delta, Southwest та United, і близько 20% для American Airlines .

Окрім обмежень щодо пального та повітряного простору, криза додала операційної невизначеності на повітряних маршрутах Карибського басейну та Латинської Америки.

Обмеження FAA та реакція авіакомпаній ілюструють, як військова діяльність може швидко змінити маршрути та розклади польотів, навіть поза межами безпосередньої зони конфлікту. Джеффріс сказав, що початкові наслідки «значною мірою зосереджені на авіакомпаніях» через скасування рейсів та коливання цін на нафту.