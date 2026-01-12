Mastercard планує скасувати дебетні та кредитні картки до 2030 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 січня 2026, 9:03

Mastercard планує скасувати дебетні та кредитні картки до 2030 року

Готівка вже почала зникати з повсякденного використання в деяких європейських країнах, і тепер фізичні платіжні картки спіткає та ж доля. Згідно з останніми повідомленнями,Mastercard планує скасувати дебетні та кредитні карти до 2030 року, пише Inpoland.net.

Готівка вже почала зникати з повсякденного використання в деяких європейських країнах, і тепер фізичні платіжні картки спіткає та ж доля.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому це важливо

Це важливий крок, який трансформує щоденні платежі та зробить покупки швидшими, безпечнішими та повністю цифровими. В основі платіжної системи Mastercard лежить система, яка призначає кожному платежу унікальний код — токен.

Цей код дійсний для однієї покупки, що усуває необхідність надавати дані картки під час кожної трансакції. Компанія наголошує, що це знижує ризик витоку даних та шахрайства. Кожен платіж стає окремим і складнішим для використання неавторизованими особами.

Поряд із токен-рішеннями, Mastercard інвестує в біометричну ідентифікацію. Замість того, щоб виймати картку та вводити PIN-код, платежі можна схвалювати за допомогою розпізнавання відбитків пальців, долоні або обличчя.

Мета полягає в тому, щоб зробити платежі швидшими та безпечнішими, одночасно повністю відмовившись від фізичних карток. Технологія вже тестується у співпраці з банками, підприємствами та роздрібними торговцями для створення необхідної інфраструктури.

Mastercard прагне зробити біометричну автентифікацію та одноразові токени стандартом до 2030 року, повністю замінивши теперішні способи оплати. Якщо план буде успішним, пластикові картки, які довгий час були невід'ємною частиною гаманців, незабаром можуть залишитися в минулому.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 січня 2026, 10:24
#
Це супер класна новина — нарешті в ЕС буде своя Еврокард,
та й ПС Простір ніхто не планує закривати.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають hov74, Igorfisher, mrGreen и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами