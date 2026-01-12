Mastercard планує скасувати дебетні та кредитні картки до 2030 року

Готівка вже почала зникати з повсякденного використання в деяких європейських країнах, і тепер фізичні платіжні картки спіткає та ж доля. Згідно з останніми повідомленнями, Mastercard планує скасувати дебетні та кредитні карти до 2030 року, пише Inpoland.net.

Чому це важливо

Це важливий крок, який трансформує щоденні платежі та зробить покупки швидшими, безпечнішими та повністю цифровими. В основі платіжної системи Mastercard лежить система, яка призначає кожному платежу унікальний код — токен.

Цей код дійсний для однієї покупки, що усуває необхідність надавати дані картки під час кожної трансакції. Компанія наголошує, що це знижує ризик витоку даних та шахрайства. Кожен платіж стає окремим і складнішим для використання неавторизованими особами.

Поряд із токен-рішеннями, Mastercard інвестує в біометричну ідентифікацію. Замість того, щоб виймати картку та вводити PIN-код, платежі можна схвалювати за допомогою розпізнавання відбитків пальців, долоні або обличчя.

Мета полягає в тому, щоб зробити платежі швидшими та безпечнішими, одночасно повністю відмовившись від фізичних карток. Технологія вже тестується у співпраці з банками, підприємствами та роздрібними торговцями для створення необхідної інфраструктури.

Mastercard прагне зробити біометричну автентифікацію та одноразові токени стандартом до 2030 року, повністю замінивши теперішні способи оплати. Якщо план буде успішним, пластикові картки, які довгий час були невід'ємною частиною гаманців, незабаром можуть залишитися в минулому.