Румунія очолила рейтинг країн ЄС за доступністю нерухомості

Наявність власної квартири у європейців не завжди корелює з високою якістю життя. Статистика демонструє чіткий розкол між Західною та Східною Європою: поки в одних країнах населення масово скуповує квадратні метри, жертвуючи простором, в інших — надає перевагу оренді. Про це свідчать дані Global Property Guide та Eurostat .

Парадокс Східної Європи

Абсолютним лідером Євросоюзу за кількістю домовласників стала Румунія. Там 94,3% домогосподарств проживають у власному житлі. Однак за цим показником криється інша статистика: у країні зафіксовано найвищий рівень перенаселення — понад 40%. Це означає, що попри формальне володіння нерухомістю, значна частина румунів живе в умовах, де на одну людину припадає недостатньо кімнат або площі.

Схожа ситуація спостерігається і в сусідніх країнах:

Словаччина: 93,1% власників;

Хорватія: 91% власників;

Угорщина: 91,6% власників.

Високий відсоток власності при значній скупченості населення простежується також у Польщі та Болгарії. Щодо вартості житла у столицях цих країн, то ситуація виглядає так:

У Польщі середня ціна квадратного метра становить близько 3 850 євро.

У Болгарії житло є одним із найдоступніших у ЄС — близько 2 020 євро за квадратний метр.

Західна модель: оренда як стиль життя

На іншому кінці спектра знаходиться Німеччина, яка має найменшу частку власників житла в Євросоюзі — лише 47,2%. Понад половина німців (52,8%) орендують квартири та будинки.

Експерти пояснюють це двома факторами:

Висока вартість купівлі: середня ціна у столиці сягає 7 700 євро за квадратний метр, що робить придбання нерухомості фінансово обтяжливим.

Захищений ринок оренди: німецьке законодавство надійно захищає права орендарів, роблячи довгострокову оренду стабільною альтернативою іпотеці.

Також низький відсоток власників (менше 65%) зафіксовано в Австрії, Данії та Франції.

Цінові рекорди

Найдорожчою локацією для купівлі нерухомості в ЄС залишається Люксембург. Вартість квадратного метра в столиці цієї країни перевищує 11 000 євро.

Щодо оренди, то найвищі ставки зафіксовані в Ірландії (Дублін) — у середньому 2 000 євро на місяць, а також у Франції (Париж) — близько 1 900 євро.