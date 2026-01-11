Multi від Мінфін
11 січня 2026, 13:31

Румунія очолила рейтинг країн ЄС за доступністю нерухомості

Наявність власної квартири у європейців не завжди корелює з високою якістю життя. Статистика демонструє чіткий розкол між Західною та Східною Європою: поки в одних країнах населення масово скуповує квадратні метри, жертвуючи простором, в інших — надає перевагу оренді. Про це свідчать дані Global Property Guide та Eurostat.

Наявність власної квартири у європейців не завжди корелює з високою якістю життя.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Парадокс Східної Європи

Абсолютним лідером Євросоюзу за кількістю домовласників стала Румунія. Там 94,3% домогосподарств проживають у власному житлі. Однак за цим показником криється інша статистика: у країні зафіксовано найвищий рівень перенаселення — понад 40%. Це означає, що попри формальне володіння нерухомістю, значна частина румунів живе в умовах, де на одну людину припадає недостатньо кімнат або площі.

Схожа ситуація спостерігається і в сусідніх країнах:

  • Словаччина: 93,1% власників;
  • Хорватія: 91% власників;
  • Угорщина: 91,6% власників.

Високий відсоток власності при значній скупченості населення простежується також у Польщі та Болгарії. Щодо вартості житла у столицях цих країн, то ситуація виглядає так:

  • У Польщі середня ціна квадратного метра становить близько 3 850 євро.
  • У Болгарії житло є одним із найдоступніших у ЄС — близько 2 020 євро за квадратний метр.

Західна модель: оренда як стиль життя

На іншому кінці спектра знаходиться Німеччина, яка має найменшу частку власників житла в Євросоюзі — лише 47,2%. Понад половина німців (52,8%) орендують квартири та будинки.

Експерти пояснюють це двома факторами:

  • Висока вартість купівлі: середня ціна у столиці сягає 7 700 євро за квадратний метр, що робить придбання нерухомості фінансово обтяжливим.
  • Захищений ринок оренди: німецьке законодавство надійно захищає права орендарів, роблячи довгострокову оренду стабільною альтернативою іпотеці.

Також низький відсоток власників (менше 65%) зафіксовано в Австрії, Данії та Франції.

Цінові рекорди

Найдорожчою локацією для купівлі нерухомості в ЄС залишається Люксембург. Вартість квадратного метра в столиці цієї країни перевищує 11 000 євро.

Щодо оренди, то найвищі ставки зафіксовані в Ірландії (Дублін) — у середньому 2 000 євро на місяць, а також у Франції (Париж) — близько 1 900 євро.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Qwerty1999
Qwerty1999
11 січня 2026, 15:58
#
В Украине почти вся недвижимость
также находиться в частной собственности,
но в обзор она не попала, ведь ещё не в ЕС.
