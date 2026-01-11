DeepSeek випустить нову модель у лютому — The Information

Китайський стартап DeepSeek готується до релізу свого наступного покоління штучного інтелекту — моделі V4, яка спеціалізуватиметься на написанні програмного коду. Офіційний запуск очікується вже в середині лютого. Про це повідомляє Reuters із посиланням на видання The Information.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Заявка на лідерство

Згідно з інсайдерською інформацією, розробники DeepSeek мають амбітні плани щодо нової моделі. Внутрішні тестування компанії показали, що V4 здатна перевершити визнаних гігантів індустрії — модель Claude від Anthropic та серію GPT від OpenAI — саме у виконанні завдань із програмування.

Технічний прорив

Ключовою перевагою новинки називають здатність працювати з величезними обсягами даних. У звіті йдеться про «прорив» в обробці надзвичайно довгих ланцюжків коду (промптів).

Це означає, що розробники зможуть «згодовувати» нейромережі цілі модулі складного програмного забезпечення або великі фрагменти документації, а ШІ не втрачатиме контекст і розумітиме логіку проєкту загалом. Така функція є критично важливою для інженерів, які працюють над масштабними архітектурними завданнями, а не просто пишуть короткі скрипти.

Варто зазначити, що DeepSeek, штаб-квартира якої розташована в Ханчжоу, стала одним із ключових гравців у стратегії Китаю з побудови незалежної екосистеми штучного інтелекту. Це дозволяє країні розвивати власні технології попри обмеження на імпорт передових західних чипів.