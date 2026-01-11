Multi від Мінфін
11 січня 2026, 10:00

Мільярдери Блумберг та Баффет розповіли молоді, на що дивитися у вакансіях

Майкл Блумберг та Воррен Баффет звернулися до молоді з несподіваною порадою. Фінансові гуру рекомендують поколінню зумерів під час пошуку роботи ставити на перше місце корпоративну культуру та оточення, а не розмір стартової зарплати. Про це пише Fortune.

Два найвідоміші мільярдери світу, Майкл Блумберг та Воррен Баффет, звернулися до молоді з несподіваною порадою.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Досвід ціною в мільярди

Майкл Блумберг, чиї статки зараз оцінюються у 110 мільярдів доларів, згадав початок своєї кар'єри у 1960-х роках. Маючи дипломи Університету Джонса Гопкінса та Гарварду, він отримав дві пропозиції працевлаштування. Одна компанія пропонувала йому зарплату в 14 000 доларів на рік, а інвестбанк Salomon Brothers — значно менше.

Блумберг обрав менш прибуткову пропозицію, погодившись на 9 000 доларів зарплати, тому що йому більше сподобалися люди, які працювали в Salomon Brothers.

«Люди роблять помилку, йдучи працювати туди, де платять найбільше», — зазначив Блумберг.

За його словами, заробляння грошей — це не сенс життя. На старті кар'єри набагато важливіше отримати досвід, побудувати дружні стосунки та зрозуміти, що працює, а що ні.

Оточення формує успіх

Воррен Баффет, легенда фондового ринку, дотримується аналогічної думки. Під час своїх останніх зборів акціонерів Berkshire Hathaway він застеріг молодь від погоні за високими окладами на шкоду якості оточення.

«Не переймайтеся маленькими стартовими зарплатами та будьте дуже обережні, обираючи, на кого працювати, тому що ви переймете звички людей, які вас оточують. Є певні роботи, на які просто не варто погоджуватися», — наголосив Баффет.

Інвестор, який нещодавно пішов на пенсію після 60 років керівництва Berkshire Hathaway, завжди радив обирати колег, які кращі за вас самих. За його філософією, якщо ви проводите час із професіоналами вищого рівня, ви «дрейфуватимете» в напрямку їхнього успіху.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
