У яких країнах мігранти отримують найбільші зарплати: рейтинг

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 січня 2026, 14:21

У яких країнах мігранти отримують найбільші зарплати: рейтинг

Німеччина та Сполучені Штати Америки очолили рейтинг країн, де іноземні працівники можуть розраховувати на найсуттєвіше підвищення доходів у перші роки після переїзду. Водночас у деяких розвинених економіках спостерігається зворотна тенденція — заробітки приїжджих там із часом знижуються. Про це повідомляє портал Visual Capitalist із посиланням на звіт ОЕСР.

Німеччина та Сполучені Штати Америки очолили рейтинг країн, де іноземні працівники можуть розраховувати на найсуттєвіше підвищення доходів у перші роки після переїзду.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Лідери зі зростання доходів

Адаптація до нового ринку праці зазвичай позитивно впливає на гаманець мігранта. У міру того як іноземці здобувають місцевий досвід та інтегруються, їхні статки зростають. Абсолютним лідером за темпами цього зростання стала Німеччина. Тут річний дохід мігранта за перші п'ять років роботи збільшується в середньому на 48% — з $17 004 до $25 224.

Другу сходинку посідає Швеція, де зарплати новоприбулих зростають на 44%.

Трійку лідерів замикають США. В Америці, яка залишається найпопулярнішим напрямком для міграції у світі, доходи іноземців демонструють стрибок на 43%. У грошовому еквіваленті це виглядає так:

  • Дохід у перший рік: $27 375.
  • Дохід на п'ятий рік: $39 163. Тобто за п'ятирічку мігрант у Штатах починає заробляти майже на $12 000 більше.

Також високі показники зростання продемонстрували Фінляндія (+42%), Італія (+29%) та Канада (+27%).

Де платять найбільше, а де доходи падають

Важливо розрізняти темпи зростання та абсолютні цифри. Наприклад, у Норвегії мігранти отримують найвищі зарплати серед усіх досліджуваних країн: вже на п'ятий рік їхній річний дохід сягає вражаючих $67 877. Однак динаміка зростання там помірна — лише 14%.

Найбільш несподівані результати показали Нова Зеландія та Нідерланди. Це єдині країни в списку Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), де зафіксовано падіння доходів. Через п'ять років після приїзду мігранти в цих державах заробляють на 6% менше, ніж на старті кар'єри.

Загалом у 15 проаналізованих країнах середнє зростання зарплат іноземців становить 24%.

Розрив із місцевими працівниками

Дані ОЕСР також підсвічують проблему нерівності. Одразу після працевлаштування іммігранти заробляють у середньому на 34% менше, ніж місцеві жителі тієї ж статі та віку. Головна причина — іноземці часто змушені йти в низькооплачувані сектори економіки.

Проте з часом ця прірва звужується. Через п'ять років розрив скорочується до 21%. Це відбувається завдяки тому, що працівники переходять до більш прибуткових компаній, підтверджують свої дипломи та збільшують кількість робочих годин.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 січня 2026, 14:34
#
Усье, идемо до Фінляндіі будемо собирать єту как ее вобшем ягоду…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами