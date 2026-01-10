Multi від Мінфін
10 січня 2026, 13:12

Трамп заявив, що банки «грабують» американців й вимагає обмежити кредитні ставки до 10%

Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити тимчасове обмеження процентних ставок за кредитними картками на рівні 10% річних. Згідно з планом президента, нові правила мають набути чинності вже 20 січня 2026 року та діяти впродовж одного року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters 9 січня.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити тимчасове обмеження процентних ставок за кредитними картками на рівні 10% річних.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

У своєму дописі в соціальній мережі Truth Social Трамп пояснив таку ініціативу необхідністю захисту споживачів. Він наголосив, що громадяни США стали жертвами «грабунку» з боку фінансових установ.

«Будь ласка, знайте, що ми більше не дозволимо кредитним компаніям обдирати американську громадськість. Починаючи з 20 січня 2026 року, я, як Президент Сполучених Штатів, закликаю до річного обмеження процентних ставок за кредитними картками на рівні 10%», — написав Трамп.

Втім, президент не надав жодних деталей щодо механізму впровадження цього рішення. Він не пояснив, як саме змусить приватні банки дотримуватися такої низької ставки, адже для цього, на думку аналітиків, потрібне відповідне рішення Конгресу. Білий дім поки що обмежився коротким підтвердженням намірів президента в соцмережах.

Політична реакція та скепсис

Сенаторка-демократка Елізабет Воррен, яка входить до банківського комітету Сенату, назвала заклик Трампа «безглуздим» без законодавчого підкріплення.

«Благати компанії, що видають кредитні картки, бути чемними — це жарт. Я казала рік тому: якщо Трамп налаштований серйозно, я працюватиму над ухваленням закону про обмеження ставок», — зазначила Воррен, водночас розкритикувавши президента за його спроби послабити Бюро фінансового захисту споживачів США.

Варто зазначити, що проблема високих ставок турбує законодавців обох партій. Раніше сенатор Берні Сандерс (незалежний) та Джош Хоулі (республіканець) вже пропонували двопартійний законопроєкт про обмеження ставок до 10%, але він поки не став законом. Схожі ініціативи висували й у Палаті представників.

Позиція банківського сектору

Найбільші фінансові гравці, такі як JPMorgan, Bank of America та American Express, поки утримуються від прямих коментарів. Проте провідні банківські асоціації США виступили зі спільною заявою, в якій розкритикували ідею.

На їхню думку, примусове зниження ставки до 10% призведе до зворотного ефекту:

  • Зменшення доступності кредитів для населення.
  • Виштовхування споживачів у «сіру зону» нерегульованих та дорожчих позик.

Навіть прихильники Трампа, такі як мільярдер і менеджер хедж-фонду Білл Акман, назвали цю ідею «помилкою».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
