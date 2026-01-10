АТБ та McDonald's: лідери за витратами клієнтів monobank

Мережа супермаркетів АТБ, ресторани швидкого харчування McDonald's та національний перевізник Укрзалізниця стали беззаперечними лідерами за обсягами витрат українців у своїх категоріях минулого року. Про це свідчать дані аналітичної панелі банку, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Продуктовий ритейл

Найбільшу частку витрат клієнтів monobank традиційно займає категорія «продукти та супермаркети» — 42,5% від загальної кількості покупок. Абсолютним лідером тут залишається мережа АТБ. За 2025 рік українці залишили на касах цієї мережі понад 35,3 млрд грн.

До трійки лідерів також увійшли представники Fozzy Group:

Сільпо — друге місце з показником 23,9 млрд грн;

Фора — третє місце з виторгом 10,5 млрд грн.

Варто зазначити, що конкуренція у цьому сегменті загострилася. Якщо роком раніше мережа Novus посідала третю сходинку, то у 2025 році вона опустилася на четверте місце (7,8 млрд грн), поступившись «Форі».

П'ятірку лідерів замикає VARUS (3,9 млрд грн).

Цікавим є факт вибуття з топ-10 популярних раніше ритейлерів. Зокрема, мережа «Ашан», яка у 2024 році входила до десятки з виторгом понад 1,1 млрд грн, цьогоріч втратила свої позиції. Також список залишив маркет «Сім-23». Натомість до другої п'ятірки увійшли такі мережі як «Близенько», «Маркетопт», «Таврія В», THRASH! та «Велмарт».

Ресторанний бізнес: бум доставки

У категорії «кафе та ресторани», на яку припадає 12,4% транзакцій, незмінним лідером залишається McDonald's із сумою 6,6 млрд грн. Однак структура ринку суттєво змінилася на користь сервісів доставки.

Головною сенсацією року став стрімкий зліт платформ доставки, які у 2024 році навіть не входили до десятки лідерів:

Glovo посів друге місце з обігом 5,3 млрд грн;

Bolt Food зайняв третю позицію — 953,6 млн грн.

Поява агрегаторів доставки потіснила класичні заклади харчування. Мережа KFC, яка була «срібним призером» у 2024 році, опустилася на четверте місце (911,1 млн грн), а «Пузата Хата» перемістилася з третьої на п'яту позицію (811,3 млн грн).

Подорожі: Укрзалізниця та падіння авіаперевезень

У сегменті «подорожі» (5,5% покупок) першість утримує Укрзалізниця. Клієнти банку витратили на залізничні квитки понад 5 млрд грн.

Значні зміни відбулися серед інших гравців туристичного ринку:

Booking.com продемонстрував значне зростання, піднявшись з восьмого місця (у 2024 році) на друге з показником 752,1 млн грн.

Ryanair суттєво втратив позиції. Якщо у 2024 році лоукостер був другим із сумою 1,4 млрд грн, то у 2025 році обсяг транзакцій впав до 320,3 млн грн (четверте місце).

Також до п'ятірки лідерів увійшли міські сервіси — «Київ Цифровой» (3-тє місце) та «Київський метрополітен» (5-те місце).