Зеленський пропонує Трампу угоду про вільну торгівлю

Президент України Володимир Зеленський обговорює зі Сполученими Штатами можливість укладення угоди про вільну торгівлю. Цей крок розглядається як частина ширшого плану економічного відновлення України після війни. Про це глава держави розповів у телефонному інтерв'ю Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нульові тарифи та «серйозні карти»

Зеленський прагне особисто обговорити деталі угоди з президентом США Дональдом Трампом. Ключові пункти пропозиції включають:

Нульові мита: Повне скасування тарифів на торгівлю зі США.

Індустріальний фокус: Угода стосуватиметься окремих промислових регіонів України.

Конкурентна перевага: Це дасть Україні «дуже серйозні карти» порівняно з сусідніми державами для залучення інвестицій та бізнесу.

Безпековий аспект: Така економічна інтеграція слугуватиме додатковою гарантією безпеки.

Переговори з Трампом та «план з 20 пунктів»

Зеленський очікує зустрічі з Трампом вже наприкінці цього місяця — або у США, або на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. До цього часу Київ сподівається отримати через американських посередників (Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера) реакцію Росії на свій «план із 20 пунктів».

Президент наголосив, що хоче почути від Трампа не просто обіцянки реагувати на нову агресію РФ, а конкретні зобов'язання США.