Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
10 січня 2026, 9:01

Пошта перетворюється на асистента: Gmail інтегрує штучний інтелект Gemini

Google оголосив про масштабне оновлення свого поштового сервісу, яке фактично змінює філософію роботи з електронною поштою. Відтепер Gmail інтегрує потужний штучний інтелект Gemini 3, перетворюючись зі звичайного сховища листів на проактивного помічника. Оновлення приносить низку нових функцій для 3 мільярдів користувачів. Про це пишуть у блозі компанії.

Google оголосив про масштабне оновлення свого поштового сервісу, яке фактично змінює філософію роботи з електронною поштою.

Головна фіча

Найголовніше нововведення — AI Overviews (Огляди ШІ). Ця функція вирішує одвічну проблему довгих листувань.

Коли ви відкриваєте лист із десятками відповідей, Gmail автоматично створює стислий підсумок усієї переписки. ШІ виділяє ключові моменти, домовленості та деталі, позбавляючи необхідності перечитувати кожне повідомлення. Ця функція стає безкоштовною для всіх користувачів.

Пошук працює як діалог

Замість того, щоб вгадувати ключові слова, ви можете поставити питання звичайною мовою, наприклад: «Хто був сантехніком, який надіслав мені кошторис на ремонт ванної минулого року?». Gemini просканує ваші архіви, знайде потрібний лист і видасть конкретну відповідь. Ця можливість доступна для передплатників тарифів Google AI Pro та Ultra.

Пишіть швидше та якісніше

Google також оновив інструменти для створення листів, зробивши їх доступними для широкого загалу:

  • Help Me Write («Допоможи мені написати»): Функція, яка раніше була доступна обмеженому колу, тепер безкоштовна для всіх. Вона дозволяє створити чернетку листа з нуля за коротким запитом або відредагувати вже написаний текст (зробити його більш офіційним, лаконічним тощо). Наступного місяця інструмент отримає оновлення, яке дозволить йому використовувати контекст з інших додатків Google для кращої персоналізації.
  • Suggested Replies (Запропоновані відповіді): Це еволюція «розумних відповідей». ШІ аналізує контекст вашої розмови та пропонує релевантні варіанти відповідей у вашому стилі одним кліком.
  • Proofread (Коректор): Для передплатників AI Pro та Ultra доступна просунута перевірка граматики, тону та стилю, яка допомагає відшліфувати лист до ідеалу перед відправкою.

AI Inbox: новий погляд на пріоритети

Компанія анонсувала революційну функцію AI Inbox, яка має на меті навести лад у хаосі вхідних повідомлень. Це не просто фільтр спаму, а розумний сортувальник, який діє як особистий секретар.

AI Inbox формує персоналізоване зведення («бриф»), виділяючи найважливіші завдання та листи. ШІ визначає пріоритетність на основі ваших звичок: кому ви пишете найчастіше, хто є у ваших контактах та про що йдеться у листі (наприклад, терміновий рахунок чи нагадування про візит до лікаря).

Наразі доступ до AI Inbox отримали лише довірені тестувальники, але в найближчі місяці функція стане доступною ширшому колу користувачів.

Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
