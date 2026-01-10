Пошта перетворюється на асистента: Gmail інтегрує штучний інтелект Gemini

Google оголосив про масштабне оновлення свого поштового сервісу, яке фактично змінює філософію роботи з електронною поштою. Відтепер Gmail інтегрує потужний штучний інтелект Gemini 3, перетворюючись зі звичайного сховища листів на проактивного помічника. Оновлення приносить низку нових функцій для 3 мільярдів користувачів. Про це пишуть у блозі компанії.

Головна фіча

Найголовніше нововведення — AI Overviews (Огляди ШІ). Ця функція вирішує одвічну проблему довгих листувань.

Коли ви відкриваєте лист із десятками відповідей, Gmail автоматично створює стислий підсумок усієї переписки. ШІ виділяє ключові моменти, домовленості та деталі, позбавляючи необхідності перечитувати кожне повідомлення. Ця функція стає безкоштовною для всіх користувачів.

Пошук працює як діалог

Замість того, щоб вгадувати ключові слова, ви можете поставити питання звичайною мовою, наприклад: «Хто був сантехніком, який надіслав мені кошторис на ремонт ванної минулого року?». Gemini просканує ваші архіви, знайде потрібний лист і видасть конкретну відповідь. Ця можливість доступна для передплатників тарифів Google AI Pro та Ultra.

Пишіть швидше та якісніше

Google також оновив інструменти для створення листів, зробивши їх доступними для широкого загалу:

Help Me Write («Допоможи мені написати»): Функція, яка раніше була доступна обмеженому колу, тепер безкоштовна для всіх. Вона дозволяє створити чернетку листа з нуля за коротким запитом або відредагувати вже написаний текст (зробити його більш офіційним, лаконічним тощо). Наступного місяця інструмент отримає оновлення, яке дозволить йому використовувати контекст з інших додатків Google для кращої персоналізації.

Suggested Replies (Запропоновані відповіді): Це еволюція «розумних відповідей». ШІ аналізує контекст вашої розмови та пропонує релевантні варіанти відповідей у вашому стилі одним кліком.

Proofread (Коректор): Для передплатників AI Pro та Ultra доступна просунута перевірка граматики, тону та стилю, яка допомагає відшліфувати лист до ідеалу перед відправкою.

AI Inbox: новий погляд на пріоритети

Компанія анонсувала революційну функцію AI Inbox, яка має на меті навести лад у хаосі вхідних повідомлень. Це не просто фільтр спаму, а розумний сортувальник, який діє як особистий секретар.

AI Inbox формує персоналізоване зведення («бриф»), виділяючи найважливіші завдання та листи. ШІ визначає пріоритетність на основі ваших звичок: кому ви пишете найчастіше, хто є у ваших контактах та про що йдеться у листі (наприклад, терміновий рахунок чи нагадування про візит до лікаря).

Наразі доступ до AI Inbox отримали лише довірені тестувальники, але в найближчі місяці функція стане доступною ширшому колу користувачів.