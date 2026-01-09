Multi від Мінфін
9 січня 2026, 19:38

Підсумки 2025 року на фондовому ринку США: тріумф Google та чіпів, крах нерухомості та «старого» софту

2025 рік став третім поспіль успішним роком для американського фондового ринку, де індекс S&P 500 знову продемонстрував зростання понад 15%. Головним рушієм цього ралі став сектор штучного інтелекту та розбудова дата-центрів, що кардинально змінило розклад сил серед найбільших компаній світу.

2025 рік став третім поспіль успішним роком для американського фондового ринку, де індекс S&P 500 знову продемонстрував зростання понад 15%.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Водночас високі відсоткові ставки та зміна пріоритетів інвесторів боляче вдарили по сектору нерухомості та розробниках програмного забезпечення, які не змогли швидко монетизувати ШІ. Про це повідомляє Visual Capitalist з посиланням на дані Finviz.

Головні переможці року

1. Тріумфальне повернення Google Компанія. Alphabet (материнська структура Google) стала безумовним лідером серед технологічних гігантів, показавши дохідність понад 60%. Корпорація змогла розвіяти побоювання інвесторів, довівши, що штучний інтелект не вбиває, а посилює її пошуковий бізнес. Інтеграція ШІ у пошук підвищила вартість реклами та залученість користувачів, а реліз моделі Gemini 3 закріпив за Google статус технологічного лідера, дозволивши обійти інших учасників «Чудової сімки».

2. Бум напівпровідників. Світ продовжує будувати інфраструктуру для ШІ, що збагачує виробників чіпів.

  • Nvidia: +40%.
  • AMD: +83%.
  • TSMC: +63%.

Micron: Абсолютний рекордсмен у секторі зі зростанням на 271%. Компанія виграла завдяки шаленому попиту та зростанню цін на пам'ять DRAM та чіпи з високою пропускною здатністю (HBM), необхідні для роботи нейромереж.

3. Банки та «оборонка». Великі банки США показали двозначне зростання завдяки високим відсотковим ставкам та пожвавленню на ринках капіталу. Оборонний сектор (GE Aerospace +94%, RTX +63%) зріс на тлі глобальної геополітичної напруги та збільшення військових бюджетів. Також у плюсі опинилися золотовидобувні компанії завдяки рекордним цінам на дорогоцінний метал.

Головні аутсайдери

1. Нерухомість (REITs). Інвестиційні фонди нерухомості пережили важкий рік. Високі відсоткові ставки зробили кредити дорогими, що знизило оцінку майна, особливо офісної та комерційної нерухомості. Інвестори надавали перевагу безпечнішим облігаціям замість ризикованих вкладень у «бетон».

2. Криза «звичайного» софту. Компанії, що розробляють програмне забезпечення, але не змогли швидко показати прибуток від ШІ, втратили довіру ринку. Інвестори перекладали капітал з «акцій зростання» в компанії з реальним грошовим потоком.

  • Salesforce: -23%.
  • Adobe: -25%.
  • ServiceNow: -30%.

3. Провал Fiserv. Окремо варто відзначити крах акцій фінтех-компанії Fiserv, яка обвалилася на 67%. Причиною стали слабкі звіти про прибутки, зростання витрат та жорстка конкуренція у сфері обробки платежів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
