Нафтовий антирекорд рф: у грудні видобуток обвалився до мінімуму за півтора року

У грудні 2025 року видобуток сирої нафти в росії продемонстрував найстрімкіше падіння за останні півтора року. Країна-агресор опинилася в лещатах між жорсткими санкціями США та регулярними атаками українських дронів на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ключові показники грудня

Середній видобуток: 9,326 млн барелів на добу (без урахування конденсату).

Падіння: понад 100 000 барелів на добу порівняно з листопадом.

Відставання від квот: Показник виявився на 250 000 барелів нижчим, ніж росії дозволено видобувати за угодою ОПЕК+.

Три головні причини обвалу

Санкційний тиск США. Адміністрація США запровадила масштабні санкції проти найбільших російських виробників — «Роснєфті» та «Лукойлу». Це змусило багатьох покупців, зокрема індійські НПЗ, відмовитися від російських барелів або шукати складні обхідні шляхи. Як наслідок, на кінець грудня в морі на танкерах накопичилося понад 185 млн барелів нафти, яку росія не може збути.

Атаки українських дронів. Українські Сили оборони масштабували удари по російських НПЗ та нафтобазах. Це призвело до:

Зниження внутрішнього споживання: Через пошкодження заводи змушені скорочувати переробку.

Прямих ударів по видобутку: Вперше з початку війни Україна атакувала нафтові родовища в Каспійському морі, що безпосередньо зупинило частину виробничих ліній.

Проблеми з логістикою та танкерним флотом. Удари по танкерах, що перевозять російську нафту, змусили судновласників бути вкрай обережними. Частина суден тепер обирає довші маршрути в обхід небезпечних зон, що здорожує логістику та сповільнює оборотність флоту.

Економічні наслідки

Для Кремля нафта залишається основним джерелом доходів для фінансування війни. Однак поєднання низького видобутку та падіння ціни (нафта марки Urals наприкінці грудня торгувалася в районі $33−35 за барель) ставить під загрозу виконання російського бюджету на 2026 рік.