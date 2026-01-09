Ілон Маск обмежив доступ до створення зображень у Grok через скандал із дипфейками

Компанія Ілона Маска xAI заблокувала функцію генерації зображень у своєму чат-боті Grok для безкоштовних користувачів соцмережі X. Відтепер цей інструмент доступний лише для платних підписників. Таке рішення було ухвалено після хвилі обурення через масове створення сексуалізованого контенту, включно із зображеннями дітей, за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters 9 січня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Суть проблеми

Чат-бот Grok дозволяв користувачам соцмережі X редагувати фотографії або створювати нові, часто перетворюючи звичайні знімки жінок і дітей на відверті зображення в білизні або без одягу. При цьому згода реальних людей, чиї фото використовувалися, не була потрібна.

Це викликало жорстку реакцію в Європі:

Єврокомісія назвала такі зображення незаконними та «жахливими».

Міністр медіа Німеччини Вольфрам Ваймер охарактеризував ситуацію як «індустріалізацію сексуальних домагань».

Британський регулятор з питань захисту даних вимагає від платформи пояснень щодо дотримання законів.

Як працюють обмеження

Журналісти Reuters провели експеримент, попросивши Grok переробити фотографію репортера на зображення в бікіні — запит, який став популярним серед користувачів останнім часом. Бот відмовив у виконанні завдання, повідомивши, що функції генерації та редагування зображень тепер доступні виключно платним підписникам платформи.

Водночас за даними Reuters, окремий додаток Grok, який працює автономно від соцмережі X, все ще дозволяє створювати зображення без оформлення підписки.