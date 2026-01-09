Пенсія у 20 років: канадійка, яка виграла в лотереї, забезпечила собі пожиттєві $1000 на тиждень

Канадка Бренда Обін-Вега, яка виграла в лотерею у віці 20 років, спровокувала бурхливу дискусію в фінансових колах та соцмережах своїм рішенням щодо отримання виграшу. Замість того щоб забрати $1 мільйон доларів одноразовою виплатою, дівчина обрала виплати у розмірі $1000 на тиждень до кінця життя. Про це повідомляє USA TODAY.

Суть фінансової дилеми

Дівчина опинилася перед класичним вибором для переможців лотереї:

Одноразова виплата: $1 мільйон, який у Канаді не оподатковується (на відміну від США).

Гарантована виплата $1000 щотижня до кінця життя.

Її вибір на користь другого варіанту різко контрастує зі статистикою: дослідження Powerball показало, що понад 93% переможців обирають миттєву готівку.

Страх втратити все

Ден Вайт, засновник Daniel A. White & Associates, пояснює, що більшість людей обирають готівку через страх передчасної смерті («а що, як мене завтра зб'є автобус?»).

Проте головний аргумент на користь дрібних виплат — це захист від власної фінансової неграмотності. Статистика невблаганна:

За даними American Bankruptcy Institute (ABI), переможці лотерей набагато частіше стають банкрутами протягом 3−5 років після виграшу, ніж пересічні громадяни.

Оцінки кількості переможців, які втрачають усе, варіюються від 33% до 70%.

«Скільки переможців лотерей через 5 років залишаються без копійки через погані інвестиції, азартні ігри, наркотики чи дорогі авто?» — риторично запитує Вайт.

Математика довголіття

Якщо відкинути інвестиційні ризики і поглянути на суху математику виплат, вибір Бренди може бути виправданим. Середній вік до якого доживають канадійці становить 85 років. Обравши ануїтет, дівчина може отримати понад $3,3 мільйона, що втричі перевищує одноразову виплату.

Про ануїтет у канадських лотереях

У Канаді ануїтет — це не спосіб отримання звичайного джекпоту, а формат специфічних ігор, орієнтованих на довічне утримання. Замість фіксованої суми ви виграєте право на регулярні виплати до кінця життя.

Якщо ви виграли такий приз, лотерейна корпорація (OLG, BCLC тощо) зазвичай дає вибір: ануїтет чи одноразова виплата.