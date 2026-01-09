Пенсія у 20 років: канадійка, яка виграла в лотереї, забезпечила собі пожиттєві $1000 на тиждень

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 січня 2026, 14:44

Пенсія у 20 років: канадійка, яка виграла в лотереї, забезпечила собі пожиттєві $1000 на тиждень

Канадка Бренда Обін-Вега, яка виграла в лотерею у віці 20 років, спровокувала бурхливу дискусію в фінансових колах та соцмережах своїм рішенням щодо отримання виграшу. Замість того щоб забрати $1 мільйон доларів одноразовою виплатою, дівчина обрала виплати у розмірі $1000 на тиждень до кінця життя. Про це повідомляє USA TODAY.

Канадка Бренда Обін-Вега, яка виграла в лотерею у віці 20 років, спровокувала бурхливу дискусію в фінансових колах та соцмережах своїм рішенням щодо отримання виграшу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Суть фінансової дилеми

Дівчина опинилася перед класичним вибором для переможців лотереї:

  • Одноразова виплата: $1 мільйон, який у Канаді не оподатковується (на відміну від США).
  • Гарантована виплата $1000 щотижня до кінця життя.

Її вибір на користь другого варіанту різко контрастує зі статистикою: дослідження Powerball показало, що понад 93% переможців обирають миттєву готівку.

Страх втратити все

Ден Вайт, засновник Daniel A. White & Associates, пояснює, що більшість людей обирають готівку через страх передчасної смерті («а що, як мене завтра зб'є автобус?»).

Проте головний аргумент на користь дрібних виплат — це захист від власної фінансової неграмотності. Статистика невблаганна:

  • За даними American Bankruptcy Institute (ABI), переможці лотерей набагато частіше стають банкрутами протягом 3−5 років після виграшу, ніж пересічні громадяни.
  • Оцінки кількості переможців, які втрачають усе, варіюються від 33% до 70%.

«Скільки переможців лотерей через 5 років залишаються без копійки через погані інвестиції, азартні ігри, наркотики чи дорогі авто?» — риторично запитує Вайт.

Математика довголіття

Якщо відкинути інвестиційні ризики і поглянути на суху математику виплат, вибір Бренди може бути виправданим. Середній вік до якого доживають канадійці становить 85 років. Обравши ануїтет, дівчина може отримати понад $3,3 мільйона, що втричі перевищує одноразову виплату.

Про ануїтет у канадських лотереях

У Канаді ануїтет — це не спосіб отримання звичайного джекпоту, а формат специфічних ігор, орієнтованих на довічне утримання. Замість фіксованої суми ви виграєте право на регулярні виплати до кінця життя.

Якщо ви виграли такий приз, лотерейна корпорація (OLG, BCLC тощо) зазвичай дає вибір: ануїтет чи одноразова виплата.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
9 січня 2026, 14:57
#
Треба було брати всю суму одразу, розкинути її в 10 банків по 100к канадських доларів, в кожен під 3−4% річних. І далі собі чухати…це якщо немає кредиту на житло чи інших важких боргів.
+
0
vovan9870
vovan9870
9 січня 2026, 16:12
#
Програла. Якщо би взяла одразу всю суму, то могла би інвестувати і мати ті самі виплати, плюс депозит, який можна зняти при потребі. Тобто програла як мінімум 1 млн $. А якщо інфляція з часом виросте, то втрати будуть ще більшими.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 січня 2026, 16:18
#
Програла чи виграла — це її приватна справа.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 28 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами