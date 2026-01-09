Multi від Мінфін
9 січня 2026, 14:12

Нацбанк Швейцарії заробив $33 млрд завдяки рекордним цінам на золото

Національний банк Швейцарії (SNB) завершив 2025 рік із прибутком у розмірі близько 26 мільярдів швейцарських франків (33 мільярди доларів США). Хоча цей показник поступається рекордному 2024 року, він все одно увійшов до п'ятірки найкращих результатів за всю 119-річну історію регулятора. Головним драйвером успіху стала безпрецедентна переоцінка золотих резервів на тлі глобальної економічної турбулентності. Про це повідомляє Reuters 9 січня.

Національний банк Швейцарії (SNB) завершив 2025 рік із прибутком у розмірі близько 26 мільярдів швейцарських франків (33 мільярди доларів США).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Золотий щит від тарифних воєн

Левову частку прибутку — 36,3 мільярда франків — забезпечило зростання вартості золотого запасу банку. Це абсолютний історичний рекорд для SNB за цією статтею доходів.

Причиною такого злету стала паніка на світових ринках. Інвестори масово скуповували дорогоцінний метал, намагаючись захистити свої капітали від економічних наслідків тарифної політики президента США Дональда Трампа. У результаті ціна на золото за рік підскочила на 64%, що автоматично збільшило вартість 1 040 тонн золота, які зберігаються у сховищах швейцарського регулятора.

Парадокс «тихої гавані»: сильний франк з'їв частину доходів

Попри успіх із золотом, загальний прибуток банку був суттєво зменшений збитками від валютних позицій. SNB втратив 9 мільярдів франків на своїх іноземних активах.

Причина криється у зміцненні самого швейцарського франка. Як і золото, франк вважається «активом-прихистком». Коли у світі зростає напруга, інвестори купують франки, що підвищує їхній курс.

У 2025 році долар США впав відносно франка на 13%.

Оскільки 37% валютних резервів SNB номіновані в доларах, при перерахунку їхньої вартості назад у зміцнілий франк банк зафіксував «паперовий» збиток.

За оцінками експерта, курсові коливання загалом коштували банку близько 55 мільярдів франків потенційного прибутку.

Крім того, банк зафіксував збиток у 900 мільйонів франків за операціями у національній валюті, переважно через виплату відсотків комерційним банкам за депозитами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Новини по темі
