Долар «ігнорує» геополітичний хаос Трампа та зростає на фоні сильної економіки США

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 січня 2026, 12:46

Долар «ігнорує» геополітичний хаос Трампа та зростає на фоні сильної економіки США

Американська валюта демонструє дивовижну стійкість, ігноруючи геополітичні потрясіння, спричинені діями президента Дональда Трампа. Замість очікуваного падіння на тлі агресивної зовнішньої політики Білого дому, долар зміцнюється завдяки сильним показникам економіки США, які змушують переглядати плани Федеральної резервної системи (ФРС). Про це повідомляє Bloomberg.

Американська валюта демонструє дивовижну стійкість, ігноруючи геополітичні потрясіння, спричинені діями президента Дональда Трампа.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Економіка перемагає геополітику

На початку нового року трейдери масово робили ставки на падіння долара, очікуючи, що ФРС почне знижувати відсоткові ставки. Це мало б зменшити привабливість американських активів та спонукати інвесторів шукати вищі прибутки в інших країнах.

Ситуацію ускладнили дії Дональда Трампа: його наказ про захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, претензії на нафтові родовища цієї країни та погрози на адресу інших держав. Зазвичай такі події провокують страх на ринках і ставлять під сумнів безпеку активів США, що мало б потягнути долар донизу.

Однак ринок відреагував парадоксально: валютні трейдери фактично проігнорували спроби Трампа переписати світовий порядок. Замість падіння долар пішов у ріст. Головним драйвером стали свіжі дані про ринок праці США, який виявився значно міцнішим, ніж побоювалися аналітики. Це посіяло сумніви щодо того, чи буде ФРС суттєво знижувати ставки цього року.

Реакція ринків та експертів

Індекс Bloomberg Dollar Spot Index, що відстежує динаміку долара, зростає четвертий день поспіль, досягнувши місячного максимуму. За тиждень він додав 0,5% — це найбільший приріст із листопада. Настрої на ринку опціонів стали найбільш оптимістичними з початку грудня.

Волл-стріт визнає, що прогнозувати ринки в епоху Трампа стає дедалі важче. Після значного падіння у першій половині 2025 року долар стабілізувався, а інвестори почали звикати до турбулентності.

Кріс Ганстер, керівник відділу фіксованого доходу Fidelis Capital Partners, підкреслив:

«Ринки усвідомлюють реальність того, що деякі з цих речей є тимчасовими, і ми це переживемо. Долар буде більш стабільним у майбутньому».

Очікування та ризики

Попри поточне зростання, довгостроковий консенсус на Волл-стріт все ще передбачає поступове ослаблення долара в міру зниження ставок ФРС. Напередодні січня обсяг спекулятивних ставок проти долара зріс на 21 мільярд доларів — це найбільший стрибок з початку пандемії у 2020 році.

Найближчим випробуванням для валюти стане публікація щомісячного звіту про зайнятість у п'ятницю, а також можливе рішення Верховного суду США щодо законності тарифів Трампа.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами