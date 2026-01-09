Долар «ігнорує» геополітичний хаос Трампа та зростає на фоні сильної економіки США

Американська валюта демонструє дивовижну стійкість, ігноруючи геополітичні потрясіння, спричинені діями президента Дональда Трампа. Замість очікуваного падіння на тлі агресивної зовнішньої політики Білого дому, долар зміцнюється завдяки сильним показникам економіки США, які змушують переглядати плани Федеральної резервної системи (ФРС). Про це повідомляє Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Економіка перемагає геополітику

На початку нового року трейдери масово робили ставки на падіння долара, очікуючи, що ФРС почне знижувати відсоткові ставки. Це мало б зменшити привабливість американських активів та спонукати інвесторів шукати вищі прибутки в інших країнах.

Ситуацію ускладнили дії Дональда Трампа: його наказ про захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, претензії на нафтові родовища цієї країни та погрози на адресу інших держав. Зазвичай такі події провокують страх на ринках і ставлять під сумнів безпеку активів США, що мало б потягнути долар донизу.

Однак ринок відреагував парадоксально: валютні трейдери фактично проігнорували спроби Трампа переписати світовий порядок. Замість падіння долар пішов у ріст. Головним драйвером стали свіжі дані про ринок праці США, який виявився значно міцнішим, ніж побоювалися аналітики. Це посіяло сумніви щодо того, чи буде ФРС суттєво знижувати ставки цього року.

Реакція ринків та експертів

Індекс Bloomberg Dollar Spot Index, що відстежує динаміку долара, зростає четвертий день поспіль, досягнувши місячного максимуму. За тиждень він додав 0,5% — це найбільший приріст із листопада. Настрої на ринку опціонів стали найбільш оптимістичними з початку грудня.

Волл-стріт визнає, що прогнозувати ринки в епоху Трампа стає дедалі важче. Після значного падіння у першій половині 2025 року долар стабілізувався, а інвестори почали звикати до турбулентності.

Кріс Ганстер, керівник відділу фіксованого доходу Fidelis Capital Partners, підкреслив:

«Ринки усвідомлюють реальність того, що деякі з цих речей є тимчасовими, і ми це переживемо. Долар буде більш стабільним у майбутньому».

Очікування та ризики

Попри поточне зростання, довгостроковий консенсус на Волл-стріт все ще передбачає поступове ослаблення долара в міру зниження ставок ФРС. Напередодні січня обсяг спекулятивних ставок проти долара зріс на 21 мільярд доларів — це найбільший стрибок з початку пандемії у 2020 році.

Найближчим випробуванням для валюти стане публікація щомісячного звіту про зайнятість у п'ятницю, а також можливе рішення Верховного суду США щодо законності тарифів Трампа.