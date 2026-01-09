Multi від Мінфін
9 січня 2026, 15:00

Користуйтесь вигодою при обміні валюти в застосунку ПУМБ

Обмінювати валюту в застосунку ПУМБ стало ще вигідніше. Банк розширює програму лояльності з валютообміну — тепер клієнти отримують додаткові переваги та акційні курси при регулярній купівлі та продажу валюти.

Що передбачає оновлена програма:
• знижку 0,05 грн до курсу купівлі валюти для USD, EUR, GBP;
• знижку 0,02 грн до курсу купівлі валюти для PLN;
• персональну вигоду 0,05 грн до курсу продажу валюти для USD, EUR, GBP;
• персональну вигоду 0,02 грн до курсу продажу валюти для PLN.

Акційні курси валют діють до 31 травня 2026 року.

Як скористатися перевагами:
• щомісяця здійснюйте щонайменше одну операцію купівлі або продажу валюти в застосунку ПУМБ;
• загальна сума таких операцій за останні два місяці має становити не менше 5 000 грн.

У разі виконання умов ви отримуєте персональні акційні курси на обмін валюти.

Приклад:
якщо у листопаді та грудні ви здійснювали обмін валюти в застосунку ПУМБ на суму від 5 000 грн, то протягом усього січня на вас чекатимуть персональні акційні курси. Головне — обмінювати валюту системно, щоб отримувати кращі умови.

Як зберегти персональні акційні курси валют:
• щомісяця здійснюйте хоча б одну операцію купівлі або продажу валюти;
• забезпечте суму операцій за два попередні місяці не менше 5 000 грн.

Детальніше про умови Акції тут

Валютні послуги у застосунку ПУМБ:
• продаж валюти в гривні або конвертація в інші валюти (наприклад, USD в EUR, GBP в USD, EUR в PLN, USD в PLN) — миттєво та без комісії;
• купівля валюти в межах ліміту НБУ — еквівалент до 50 тис. грн на місяць;
• замовлення валюти для купівлі у відділенні — в межах 8 тис. доларів або євро;
• підписка на сповіщення про зміну курсів валют 24/7;
• перегляд графіків динаміки курсів — для кращого розуміння ринку;
• переказ валюти між родичами без комісії.

ПУМБ — зручний та вигідний обмін валюти.
Отримуйте кращі курси щомісяця — просто в застосунку ПУМБ.

Більше у застосунку ПУМБ.

Джерело: ПУМБ
