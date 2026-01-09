Акції пов'язаних із Гренландією компаній злетіли на тлі заяв Трампа

Геополітичні амбіції Дональда Трампа знову сколихнули фондові ринки. Після заяв президента США про намір встановити контроль над Гренландією, котирування компаній, що мають бодай якийсь стосунок до економіки острова, стрімко пішли вгору. Інвестори масово скуповують активи, сподіваючись на прихід американського капіталу в регіон. Про це пише FT.

Ринок відреагував миттєво та бурхливо, демонструючи показники, які важко пояснити лише фундаментальними факторами:

Critical Metals: Акції цієї американської компанії, яка займається геологоразведкою на півдні Гренландії (пошук танталу, ніобію та галію), з початку року зросли на 108%.

Grønlandsbanken: Папери найбільшого банку Гренландії лише за останній тиждень подорожчали на 33%.

Føroya Banki: Ще одна фінустанова, що працює в регіоні, оновила свій історичний максимум, додавши в ціні близько 30% із середини листопада.

Таке ралі відбувається на тлі різкого загострення риторики Білого дому. Представники адміністрації Трампа навіть припустили можливість силового сценарію для отримання контролю над островом, що викликало обурення в Європі. Чиновники в Копенгагені та Брюсселі попередили, що такі дії можуть покласти край існуванню західного альянсу.