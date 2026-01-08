Multi від Мінфін
8 січня 2026, 18:48

Новим бізнес-омбудсменом України стане Анка Фельдгузен

Кабінет Міністрів України офіційно погодив кандидатуру експосла Німеччини Анки Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена. Відповідне розпорядження ухвалене 7 січня.

Новим бізнес-омбудсменом України стане Анка Фельдгузен
Фото: Анка Фельдгузен

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ключові деталі призначення

  • Дата вступу на посаду: Фельдгузен офіційно розпочне виконання обов'язків 1 лютого 2026 року.
  • Досвід: Фельдгузен добре знайома українській спільноті, адже очолювала дипломатичну місію Німеччини в Україні з 2019 по 2023 рік. Останнім часом вона працювала в МЗС Німеччини, займаючись питаннями запобігання цивільним кризам.

На цій посаді вона замінить Романа Ващука (колишнього посла Канади), чия каденція завершується у грудні цього року.

Чим займається бізнес-омбудсмен

Рада бізнес-омбудсмена (РБО) — це ключовий незалежний орган, що працює в Україні з 2015 року. Установа була створена за підтримки ЄБРР та ОЕСР як антикорупційна ініціатива.

Основні завдання РБО:

  • Захист підприємців: Розгляд скарг бізнесу на корупцію або неправомірні дії державних посадовців.
  • Діалог з владою: Робота як нейтрального посередника для вирішення конфліктів у позасудовому порядку.
  • Покращення клімату: Сприяння прозорості та чесній конкуренції на українському ринку.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
8 січня 2026, 19:40
#
Дорвалась до ручки — жир прям по экрану монитора течет
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
