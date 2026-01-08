Новим бізнес-омбудсменом України стане Анка Фельдгузен

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ключові деталі призначення

Дата вступу на посаду: Фельдгузен офіційно розпочне виконання обов'язків 1 лютого 2026 року.

Досвід: Фельдгузен добре знайома українській спільноті, адже очолювала дипломатичну місію Німеччини в Україні з 2019 по 2023 рік. Останнім часом вона працювала в МЗС Німеччини, займаючись питаннями запобігання цивільним кризам.

На цій посаді вона замінить Романа Ващука (колишнього посла Канади), чия каденція завершується у грудні цього року.

Чим займається бізнес-омбудсмен

Рада бізнес-омбудсмена (РБО) — це ключовий незалежний орган, що працює в Україні з 2015 року. Установа була створена за підтримки ЄБРР та ОЕСР як антикорупційна ініціатива.

Основні завдання РБО: