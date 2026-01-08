Кабінет Міністрів України офіційно погодив кандидатуру експосла Німеччини Анки Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена. Відповідне розпорядження ухвалене 7 січня.
8 січня 2026, 18:48
Новим бізнес-омбудсменом України стане Анка Фельдгузен
Ключові деталі призначення
- Дата вступу на посаду: Фельдгузен офіційно розпочне виконання обов'язків 1 лютого 2026 року.
- Досвід: Фельдгузен добре знайома українській спільноті, адже очолювала дипломатичну місію Німеччини в Україні з 2019 по 2023 рік. Останнім часом вона працювала в МЗС Німеччини, займаючись питаннями запобігання цивільним кризам.
На цій посаді вона замінить Романа Ващука (колишнього посла Канади), чия каденція завершується у грудні цього року.
Чим займається бізнес-омбудсмен
Рада бізнес-омбудсмена (РБО) — це ключовий незалежний орган, що працює в Україні з 2015 року. Установа була створена за підтримки ЄБРР та ОЕСР як антикорупційна ініціатива.
Основні завдання РБО:
- Захист підприємців: Розгляд скарг бізнесу на корупцію або неправомірні дії державних посадовців.
- Діалог з владою: Робота як нейтрального посередника для вирішення конфліктів у позасудовому порядку.
- Покращення клімату: Сприяння прозорості та чесній конкуренції на українському ринку.
