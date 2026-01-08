Срібло у 2026 році: прогноз, інвестиційні перспективи та ключові драйвери

У XFINE наприкінці 2025 року представили сценарний аналіз ринку срібла на 2026 рік, зазначивши, що білий метал входить у новий період із рідкісним поєднанням фундаментальних чинників. Після одного з найсильніших ралі за всю сучасну історію срібло остаточно закріпило статус не лише промислового ресурсу, а й повноцінного інвестиційного активу. У 2025 році котирування оновили історичні максимуми, піднявшись у діапазон 69−70 доларів за унцію, а сукупне зростання за рік перевищило 140%. Цей ривок був зумовлений пом’якшенням грошово-кредитної політики провідних центральних банків, зростанням геополітичної невизначеності та прискоренням глобального енергетичного переходу, що помітно розширило базу попиту з боку як приватних, так і інституційних інвесторів.

Фундаментальною особливістю ринку й надалі залишається структурний дефіцит пропозиції. За оцінками Metal Focus, 2025 рік став п’ятим поспіль роком нестачі фізичного срібла, а у 2026 році дефіцит, навіть за умови можливого скорочення приблизно з 63.4 до 30.5 млн унцій, повністю не зникне. Попит продовжує стабільно випереджати пропозицію, тоді як запаси у світових сховищах перебувають на низьких рівнях, що робить ринок чутливим до будь-яких додаткових імпульсів.

Пітер Краут, редактор Silver Stock Investor, у коментарях для Investing News Network наголошував, що зростання цін саме по собі не здатне швидко стимулювати видобуток. Близько 70−75% срібла виробляється як супутній продукт під час видобутку міді, цинку, свинцю та золота, тому рішення про розширення виробництва залежать від ситуації на суміжних ринках. Додатковим обмеженням залишається тривалий інвестиційний цикл: від геологорозвідки до запуску нового родовища в середньому минає 10−15 років. У XFINE вважають, що саме інерційність пропозиції посилює ймовірність різких цінових рухів у 2026 році.

Зростання промислового споживання залишається другою ключовою опорою ринку. За даними Silver Institute, срібло відіграє дедалі системнішу роль в енергетичному переході, насамперед у сонячній енергетиці, електромобілях та силовій електроніці. Навіть за зниження вмісту металу в окремих технологічних компонентах загальне зростання обсягів виробництва призводить до збільшення сукупного попиту. Френк Холмс, CEO US Global Investors, раніше зазначав, що сонячна генерація перетворюється на базовий елемент енергобалансу, особливо у США та Азії, роблячи попит на срібло менш залежним від короткострокових економічних циклів. Розвиток дата-центрів та інфраструктури штучного інтелекту також посилює непрямий попит через зростання споживання електроенергії та розширення сонячної генерації.

Інвестиційний попит продовжує відігравати дедалі помітнішу роль. Срібло традиційно слідує за золотом, але відрізняється вищою волатильністю, що робить його привабливим у періоди зростання інфляційних очікувань і зниження реальних процентних ставок. У 2025 році приплив коштів до ETF, забезпечених сріблом, став важливим драйвером ринку, а сукупні запаси таких фондів зросли приблизно на 18%, перевищивши 840 млн унцій. На ринках, що розвиваються, срібло дедалі частіше розглядається як доступніша альтернатива золоту. В Індії зростання цін на золото вище 4,000 доларів за унцію призвело до помітного збільшення попиту на срібні зливки та ювелірні вироби, що посилило напруженість фізичного ринку.

Формуючи сценарії на 2026 рік, аналітики обережно ставляться до точних цінових орієнтирів, зважаючи на високу волатильність металу. Пітер Краут називає рівень 50 доларів за унцію новою довгостроковою підтримкою та розглядає діапазон 65−70 доларів як базовий сценарій. Більш оптимістичні оцінки раніше озвучували Френк Холмс і Клем Чамберс, засновник аналітичної платформи aNewFN, допускаючи зміщення котирувань у зону 90−100 доларів за унцію за умови активізації роздрібного інвестиційного попиту. Водночас у XFINE підкреслюють, що навіть можливі корекції на тлі уповільнення світової економіки навряд чи змінять довгостроковий баланс ринку.

У підсумку срібло підійшло до 2026 року з поєднанням обмеженої пропозиції, зростаючого промислового та інвестиційного попиту й відносно сприятливого макроекономічного фону. За оцінкою аналітиків XFINE, метал дедалі частіше сприймається не просто як товар, а як форма грошей з обмеженою пропозицією, здатна посісти стійке місце у стратегічних портфелях інвесторів, залишаючись одним із ключових активів на ринку дорогоцінних металів.

Аналітичний відділ XFINE