Goldman прогнозує 20% зростання акцій Китаю у 2026 році

Інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що фондовий ринок Китаю продовжить висхідний тренд у 2026 році. Хоча темпи зростання можуть бути дещо повільнішими, ніж у 2025-му, аналітики впевнені, що розвиток штучного інтелекту та державна політика стимулювання забезпечать солідні прибутки інвесторам. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прогнози за ключовими індексами

Згідно з аналітичною запискою стратега Кінгера Лау, очікуються такі показники до кінця 2026 року:

MSCI China: зростання на 20% (цільова позначка — 100 пунктів).

CSI 300 (акції внутрішнього ринку): зростання на 12% (цільова позначка — 5 200 пунктів).

«Очікуване нами зростання капіталізації у 2026 році майже повністю базуватиметься на збільшенні прибутків компаній», — зазначають аналітики.

Цьому сприятимуть три чинники: впровадження ШІ, стратегія виходу китайських брендів на глобальні ринки та заходи уряду щодо подолання надмірної внутрішньої конкуренції.

Потужний старт 2026 року

Китайський ринок розпочав новий рік із високою швидкістю. З початку року індекс CSI 300 зріс на 3,5%, досягнувши максимуму за чотири роки, а MSCI China додав 3,6%, випереджаючи за динамікою американський S&P 500.

Інші важливі тренди:

Прибутки корпорацій: прогнозується прискорення темпів зростання прибутків до 14% у 2026−2027 роках (порівняно з 4% у 2025-му).

Приплив капіталу: китайські інвестори можуть вкласти рекордні $200 млрд в акції Гонконгу, тоді як іноземні інвестори, ймовірно, повернуть на ринок Китаю близько $10 млрд, скорочуючи свої раніше закриті позиції.

Рекордна активність: обсяги торгів на материкових біржах наближаються до максимумів вересня минулого року, а обсяги маржинального кредитування (купівля акцій у борг) б’ють рекорди.

Goldman Sachs залишається одним із найбільш послідовних «биків» щодо Китаю. Минулого року банк також прогнозував зростання на 20%, і цей прогноз виявився навіть занадто консервативним: за підсумками 2025 року індекс MSCI China злетів на 28%, а CSI 300 — на 18%.

Наразі банк вважає, що ринок перейшов від етапу «відновлення після падіння» до етапу «фундаментального зростання прибутків».