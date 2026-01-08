Multi від Мінфін
8 січня 2026, 13:12

OpenAI запускає ChatGPT Health для персоналізованого управління здоров’ям

Компанія OpenAI анонсувала запуск ChatGPT Health — спеціалізованого сервісу, що інтегрує медичні дані користувача з аналітичними можливостями штучного інтелекту. Новий інструмент розроблений для допомоги в інтерпретації аналізів, підготовки до візитів до лікарів та відстеження загального самопочуття, базуючись на реальних медичних записах пацієнта. Про це повідомляє пресслужба OpenAI.

OpenAI запускає ChatGPT Health для персоналізованого управління здоров’ям
Фото: OpenAI

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними компанії, щотижня понад 230 мільйонів людей у всьому світі вже використовують стандартну версію ChatGPT для запитань про здоров'я. Новий сервіс покликаний зробити цей досвід безпечнішим та професійнішим.

Інтеграція даних та «розумна» аналітика

Головною особливістю ChatGPT Health є можливість безпечного підключення електронних медичних записів (EHR) та популярних застосунків, таких як Apple Health, MyFitnessPal, Function та Peloton. Це дозволяє ШІ бачити цілісну картину стану здоров'я, яка раніше була розпорошена між різними PDF-файлами та порталами.

За допомогою сервісу користувачі зможуть:

  • Тлумачити результати лабораторних досліджень простою мовою.
  • Формувати перелік запитань до профільного лікаря перед прийомом.
  • Отримувати персоналізовані поради щодо харчування та тренувань.
  • Оцінювати переваги різних варіантів медичного страхування.

Конфіденційність

OpenAI наголошує, що ChatGPT Health працює як окремий цифровий простір із підвищеним рівнем захисту.

Медична інформація та розмови в межах Health не передаються до основних чатів ChatGPT. Розмови в цьому розділі не використовуються для навчання базових моделей штучного інтелекту.

Окрім базових протоколів, застосовано додаткове багаторівневе шифрування, спеціально розроблене для медичної сфери.

Співпраця з лікарями

Проєкт розроблявся протягом двох років у партнерстві з понад 260 практикуючими лікарями з 60 країн світу. Для перевірки відповідей було створено фреймворк HealthBench, який оцінює ШІ не за загальними тестами, а за реальними клінічними стандартами: безпекою, зрозумілістю та вмінням вчасно рекомендувати звернення до фахівця.

Розробники зазначають, що ChatGPT Health створений для підтримки пацієнта, а не для заміни лікаря. Він не призначений для встановлення діагнозів або призначення лікування, а лише допомагає людині краще орієнтуватися у власних медичних даних.

Доступність

Наразі сервіс доступний для обмеженої групи перших користувачів. Найближчими тижнями OpenAI планує відкрити доступ до ChatGPT Health для всіх користувачів вебверсії та iOS. Інтеграція з медичними записами через систему b.well на початковому етапі доступна лише для мешканців США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
