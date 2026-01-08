Barclays покращив прогноз щодо металів: ціна на мідь може зрости на 78% у бичачому циклі

Британський банк Barclays оновив свої прогнози на сировинному ринку, оголосивши про початок «бичачого» циклу для більшості металів. Головною новиною стало очікуване збільшення цін на мідь, срібло та золото, що змушує інвесторів переглядати свої стратегії. Про це повідомляє Investing.

Мідний бум та дефіцит

Аналітики банку очікують, що мідь може подорожчати на 78% відносно своїх середніх історичних значень. Основний прогноз на 2026 рік становить понад $12,500 за тонну. Такий оптимізм пояснюється критичним дефіцитом металу на ринку.

Попри сповільнення попиту в Китаї, світ потребує дедалі більше міді для будівництва центрів обробки даних (ШІ-бум) та розвитку «зеленої» енергетики. За оцінками банку, навіть за «найгіршого» сценарію в Китаї, глобальний ринок все одно зіткнеться з дефіцитом у 440 тисяч тонн.

Дорогоцінні метали

Ще амбітнішими виглядають прогнози для дорогоцінних металів:

Золото: Barclays підвищив цільову ціну до $4,550 за тройську унцію на 2026 рік. Головні драйвери — масове скуповування золота центральними банками та прагнення інвесторів захистити капітал від інфляції на тлі зниження ставок ФРС США.

Срібло: Банк прогнозує справжній вибух ціни — до $75 за унцію. Це на 65% вище за попередні очікування. Срібло стає дефіцитним через стрімкий розвиток сонячної енергетики, де воно є ключовим компонентом.

Хто на цьому заробить

На фоні цих прогнозів Barclays рекомендує купувати акції великих видобувних компаній. Найкращим вибором названо гіганта Glencore через його величезні потужності з видобутку міді. Також банк підвищив рейтинги компаній Boliden, Anglo American та Endeavour Mining, очікуючи на суттєве зростання їхніх прибутків уже у 2026 році.

Аналітики підкреслюють, що зараз ідеальний момент для входу в активи, пов’язані з металами, оскільки слабкий долар та економічна невизначеність лише підштовхуватимуть ціни вгору протягом наступних двох-трьох років.