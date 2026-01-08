JPMorgan розширює експансію JPM Coin: депозитний токен з’явиться в мережі Canton у 2026 році

Фінансовий гігант JPMorgan, через свій підрозділ Kinexys, оголосив про стратегічне партнерство з розробником Digital Asset. Метою співпраці є інтеграція доларового токена JPM Coin (JPMD) у блокчейн-мережу Canton Network. Цей крок дозволить вивести банківський депозитний токен за межі внутрішньої інфраструктури JPMorgan на публічний блокчейн інституційного рівня. Про це повідомляє Cointelegraph з посиланням на заяву банку.

Мультичейн-стратегія JPMorgan

Інтеграція в Canton є частиною масштабної стратегії банку. Нагадаємо, що раніше JPMorgan почав розгортання JPM Coin у мережі Base (L2-рішення від Coinbase) для пілотних проєктів інституційних клієнтів.

JPM Coin — це перший випущений банком депозитний токен у доларах США. Він представляє собою цифровий запис про право вимоги на доларові депозити в JPMorgan, що дозволяє великим компаніям переміщувати кошти миттєво у режимі 24/7.

Чому обрано саме Canton Network

Canton Network — це публічний блокчейн першого рівня (L1), спеціально розроблений для інституційних фінансів. Його ключові особливості:

Конфіденційність та комплаєнс: мережа поєднує відкритість із суворими вимогами регуляторів.

Синхронізовані розрахунки: можливість одночасно проводити розрахунки за різними класами активів на єдиній інфраструктурі.

Ріст токена Canton Coin: на тлі новин про успішні пілоти з токенізації держоблігацій США (Treasuries), нативний токен мережі продемонстрував стрімке ралі в останні тижні.

«Ця співпраця втілює в життя бачення регульованих цифрових грошей, які можуть рухатися зі швидкістю ринків», — зазначив Юваль Рооз, співзасновник і гендиректор Digital Asset.

План впровадження на 2026 рік

Інтеграція відбуватиметься поетапно протягом 2026 року:

Технічна база: першочерговий фокус на механізмах миттєвого випуску, переказу та викупу JPMD безпосередньо в мережі Canton.

Розширення функціоналу: партнери планують інтегрувати інші продукти Kinexys, зокрема блокчейн-депозитні рахунки.

Інституційний DeFi: інтеграція JPM Coin і токенізованих цінних паперів закладає основу екосистеми управління корпоративним капіталом у блокчейн-середовищі.

Навін Маллела, співкерівник Kinexys, підкреслив, що це партнерство дає ринку поєднання надійності банківських депозитів та інноваційності блокчейн-транзакцій у реальному часі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у листопаді 2025 року JPMorgan запустив токен JPM Coin, який забезпечується банківськими депозитами.

Ключова відмінність запущеного JPMD від стейблкоїнів полягає у його природі та регулюванні.