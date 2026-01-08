Multi від Мінфін
8 січня 2026, 11:36

JPMorgan розширює експансію JPM Coin: депозитний токен з’явиться в мережі Canton у 2026 році

Фінансовий гігант JPMorgan, через свій підрозділ Kinexys, оголосив про стратегічне партнерство з розробником Digital Asset. Метою співпраці є інтеграція доларового токена JPM Coin (JPMD) у блокчейн-мережу Canton Network. Цей крок дозволить вивести банківський депозитний токен за межі внутрішньої інфраструктури JPMorgan на публічний блокчейн інституційного рівня. Про це повідомляє Cointelegraph з посиланням на заяву банку.

JPMorgan розширює експансію JPM Coin: депозитний токен з’явиться в мережі Canton у 2026 році

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Мультичейн-стратегія JPMorgan

Інтеграція в Canton є частиною масштабної стратегії банку. Нагадаємо, що раніше JPMorgan почав розгортання JPM Coin у мережі Base (L2-рішення від Coinbase) для пілотних проєктів інституційних клієнтів.

JPM Coin — це перший випущений банком депозитний токен у доларах США. Він представляє собою цифровий запис про право вимоги на доларові депозити в JPMorgan, що дозволяє великим компаніям переміщувати кошти миттєво у режимі 24/7.

Чому обрано саме Canton Network

Canton Network — це публічний блокчейн першого рівня (L1), спеціально розроблений для інституційних фінансів. Його ключові особливості:

  • Конфіденційність та комплаєнс: мережа поєднує відкритість із суворими вимогами регуляторів.
  • Синхронізовані розрахунки: можливість одночасно проводити розрахунки за різними класами активів на єдиній інфраструктурі.
  • Ріст токена Canton Coin: на тлі новин про успішні пілоти з токенізації держоблігацій США (Treasuries), нативний токен мережі продемонстрував стрімке ралі в останні тижні.

«Ця співпраця втілює в життя бачення регульованих цифрових грошей, які можуть рухатися зі швидкістю ринків», — зазначив Юваль Рооз, співзасновник і гендиректор Digital Asset.

План впровадження на 2026 рік

Інтеграція відбуватиметься поетапно протягом 2026 року:

  • Технічна база: першочерговий фокус на механізмах миттєвого випуску, переказу та викупу JPMD безпосередньо в мережі Canton.
  • Розширення функціоналу: партнери планують інтегрувати інші продукти Kinexys, зокрема блокчейн-депозитні рахунки.
  • Інституційний DeFi: інтеграція JPM Coin і токенізованих цінних паперів закладає основу екосистеми управління корпоративним капіталом у блокчейн-середовищі.

Навін Маллела, співкерівник Kinexys, підкреслив, що це партнерство дає ринку поєднання надійності банківських депозитів та інноваційності блокчейн-транзакцій у реальному часі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у листопаді 2025 року JPMorgan запустив токен JPM Coin, який забезпечується банківськими депозитами.

Ключова відмінність запущеного JPMD від стейблкоїнів полягає у його природі та регулюванні.

  • Стейблкоїн (напр., USDC, USDT): Випускається приватною фінтех-компанією (Circle, Tether). Токен є зобов’язанням цієї компанії перед власником. Резерви зберігаються на банківських рахунках або в казначейських паперах, але сам токен не є банківським депозитом.
  • Депозитний токен (JPMD): Випускається безпосередньо банком (JPMorgan). Токен є прямим цифровим представленням депозиту клієнта в цьому банку. Це регульований банківський продукт, який просто перенесено на блокчейн для ефективності розрахунків.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
