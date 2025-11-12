Банківський гігант JPMorgan офіційно запустив свій доларовий депозитний токен JPM Coin (JPMD) для інституційних клієнтів на блокчейні другого рівня Base. Цей крок, що слідує за місяцями тестування, знаменує собою один з найважливіших етапів інтеграції традиційних фінансів у публічні блокчейн-мережі. Про це 12 листопада повідомляє Bloomberg.
JPMorgan запустив токен JPM Coin, який забезпечується банківськими депозитами
Завершення пілоту та запуск
Після успішного завершення пілотного проєкту, ініційованого в червні, підрозділ Kinexys by JPMorgan зробив JPMD доступним для цілодобових та майже миттєвих розрахунків. Це дозволяє інституційним клієнтам банку надсилати та отримувати токен безпосередньо в мережі Base.
JPMorgan повідомив, що великі фінансові гравці, зокрема B2C2,Coinbase та Mastercard, вже успішно провели тестові транзакції з використанням токена.
Банківський депозит на блокчейні
На відміну від поширених стейблкоїнів (як-от USDT чи USDC), JPM Coin не є стейблкоїном. Це депозитний токен, який є прямим цифровим представленням існуючих банківських депозитів клієнтів у JPMorgan.
Ця модель розроблена спеціально для інституційних клієнтів і повністю підтримується банківською інфраструктурою, включаючи суворі процедури KYC та відповідність регуляторним вимогам. Головна мета — забезпечити високу швидкість та ефективність нативних ончейн-платежів.
Запуск на Base є лише першим кроком. Згідно з повідомленням Bloomberg, JPMorgan має намір розширити доступність свого депозитного токена на інші блокчейни.
Депозитний токен проти стейблкоїна
Ключова відмінність запущеного JPMD від стейблкоїнів полягає у його природі та регулюванні.
- Стейблкоїн (напр., USDC, USDT): Випускається приватною фінтех-компанією (Circle, Tether). Токен є зобов’язанням цієї компанії перед власником. Резерви зберігаються на банківських рахунках або в казначейських паперах, але сам токен не є банківським депозитом.
- Депозитний токен (JPMD): Випускається безпосередньо банком (JPMorgan). Токен є прямим цифровим представленням депозиту клієнта в цьому банку. Це регульований банківський продукт, який просто перенесено на блокчейн для ефективності розрахунків.
