JPMorgan запустив токен JPM Coin, який забезпечується банківськими депозитами

Банківський гігант JPMorgan офіційно запустив свій доларовий депозитний токен JPM Coin (JPMD) для інституційних клієнтів на блокчейні другого рівня Base. Цей крок, що слідує за місяцями тестування, знаменує собою один з найважливіших етапів інтеграції традиційних фінансів у публічні блокчейн-мережі. Про це 12 листопада повідомляє Bloomberg.

Завершення пілоту та запуск

Після успішного завершення пілотного проєкту, ініційованого в червні, підрозділ Kinexys by JPMorgan зробив JPMD доступним для цілодобових та майже миттєвих розрахунків. Це дозволяє інституційним клієнтам банку надсилати та отримувати токен безпосередньо в мережі Base.

JPMorgan повідомив, що великі фінансові гравці, зокрема B2C2,Coinbase та Mastercard, вже успішно провели тестові транзакції з використанням токена.

Банківський депозит на блокчейні

На відміну від поширених стейблкоїнів (як-от USDT чи USDC), JPM Coin не є стейблкоїном. Це депозитний токен, який є прямим цифровим представленням існуючих банківських депозитів клієнтів у JPMorgan.

Ця модель розроблена спеціально для інституційних клієнтів і повністю підтримується банківською інфраструктурою, включаючи суворі процедури KYC та відповідність регуляторним вимогам. Головна мета — забезпечити високу швидкість та ефективність нативних ончейн-платежів.

Запуск на Base є лише першим кроком. Згідно з повідомленням Bloomberg, JPMorgan має намір розширити доступність свого депозитного токена на інші блокчейни.

Депозитний токен проти стейблкоїна

Ключова відмінність запущеного JPMD від стейблкоїнів полягає у його природі та регулюванні.