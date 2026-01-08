Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про успішне виконання плану приватизації на 2025 рік. Загальний економічний ефект від діяльності відомства склав майже 9,5 млрд гривень, що стало суттєвим внеском у бюджет, обороноздатність та відновлення країни.
Економічний ефект у 9,5 млрд грн: Фонд держмайна підбив підсумки приватизації за 2025 рік
Структура надходжень: приватизація та санкційні активи
Загальна сума у 9,5 млрд грн складається з кількох ключових потоків:
- 6,3 млрд грн — надходження безпосередньо від приватизації держмайна.
- 2,5 млрд грн — кошти від реалізації націоналізованих (санкційних) активів, які у повному обсязі спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
- 3,2 млрд грн — доходи від оренди та інших операцій із санкційним майном.
Аукціони: рекордна конкуренція та зростання цін
Протягом року ФДМУ провів 380 успішних онлайн-аукціонів. Попри воєнний стан, інтерес бізнесу до державних об'єктів залишається високим:
- Учасники: загалом 1626 претендентів.
- Конкуренція: у середньому 4,3 учасника на один лот.
- Зростання вартості: середня ціна активів у ході торгів зростала у 2,8 раза.
Велика приватизація та топ-лоти року
2025-й позначився успішним продажем великих промислових об'єктів. Найбільшими угодами року стали:
- ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» — продано за 805 млн грн.
- ПрАТ «Вінницяпобутхім» — реалізовано за 608 млн грн (актив був конфіскований у межах санкційної політики).
«Понад 9,5 мільярда гривень економічного ефекту — це ресурс, який уже працює на бюджет та оборону. Приватизація — це не лише про гроші, а й про залучення нових інвесторів та створення робочих місць», — підкреслила в.о. голови ФДМУ Іванна Смачило.
З моменту початку повномасштабного вторгнення сукупні надходження від приватизації вже перевищили позначку у 20,5 млрд гривень. Усі залучені кошти спрямовуються на пріоритетні потреби держави — підтримку Збройних Сил України та проєкти з відбудови зруйнованої інфраструктури.
