Економічний ефект у 9,5 млрд грн: Фонд держмайна підбив підсумки приватизації за 2025 рік

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про успішне виконання плану приватизації на 2025 рік. Загальний економічний ефект від діяльності відомства склав майже 9,5 млрд гривень, що стало суттєвим внеском у бюджет, обороноздатність та відновлення країни.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Структура надходжень: приватизація та санкційні активи

Загальна сума у 9,5 млрд грн складається з кількох ключових потоків:

6,3 млрд грн — надходження безпосередньо від приватизації держмайна.

2,5 млрд грн — кошти від реалізації націоналізованих (санкційних) активів, які у повному обсязі спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

3,2 млрд грн — доходи від оренди та інших операцій із санкційним майном.

Аукціони: рекордна конкуренція та зростання цін

Протягом року ФДМУ провів 380 успішних онлайн-аукціонів. Попри воєнний стан, інтерес бізнесу до державних об'єктів залишається високим:

Учасники: загалом 1626 претендентів.

Конкуренція: у середньому 4,3 учасника на один лот.

Зростання вартості: середня ціна активів у ході торгів зростала у 2,8 раза.

Велика приватизація та топ-лоти року

2025-й позначився успішним продажем великих промислових об'єктів. Найбільшими угодами року стали:

ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» — продано за 805 млн грн.

ПрАТ «Вінницяпобутхім» — реалізовано за 608 млн грн (актив був конфіскований у межах санкційної політики).

«Понад 9,5 мільярда гривень економічного ефекту — це ресурс, який уже працює на бюджет та оборону. Приватизація — це не лише про гроші, а й про залучення нових інвесторів та створення робочих місць», — підкреслила в.о. голови ФДМУ Іванна Смачило.

З моменту початку повномасштабного вторгнення сукупні надходження від приватизації вже перевищили позначку у 20,5 млрд гривень. Усі залучені кошти спрямовуються на пріоритетні потреби держави — підтримку Збройних Сил України та проєкти з відбудови зруйнованої інфраструктури.