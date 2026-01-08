Надходження до загального фонду держбюджету у 2025 році сягнули 2,66 трлн грн

За 2025 рік до загального фонду державного бюджету надійшло 2,66 трлн гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

542,4 млрд грн — ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;

362,9 млрд грн — ПДФО та військового збору;

306,5 млрд грн — ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 486,1 млрд, відшкодовано — 179,6 млрд грн);

284,7 млрд грн — податку на прибуток підприємств;

280,9 млрд грн — акцизного податку;

67,9 млрд грн — дивідендів та частини чистого прибутку;

55,2 млрд грн — ввізного та вивізного мита;

43,4 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

Крім прибутку Національного банку України (84,2 млрд грн, перерахованого у квітні-травні), важливим джерелом доходів залишаються надходження у вигляді міжнародної допомоги (грантів) — 530,4 млрд гривень.

В цілому, за підсумками 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 3,82 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 5,45 трлн грн, у тому числі загального фонду — 4,19 трлн гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у 2025 році склали 662,7 млрд грн, з яких 69,6 млрд грн надійшло у грудні.

За оперативними даними фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2025 рік становили 2,15 трлн грн, або 94,7 % від запланованих на цей період.

Із внутрішніх джерел до державного бюджету надійшло 581,5 млрд грн, а саме:

від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 551,5 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 137,3 млрд грн ($2,41 млрд та 773,5 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 268,0 млрд грн;

від здійснення випуску ОВДП в обсязі 30,0 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії ПАТ «Українська фінансова житлова компанія».

Із зовнішніх джерел надійшло 1,57 трлн грн (або близько $37,7 млрд), у тому числі за рахунок залучення кредитів в рамках механізму ULCM — 997,6 млрд грн (або близько ($24,0 млрд), зокрема:

854,94 млрд грн (18,12 млрд євро) надходження коштів позики ЄС в рамках Виняткової макрофінансової допомоги (в рамках механізму ULCM);

142,7 млрд грн (2,5 млрд СПЗ) надходження коштів позики від Уряду Канади (в рамках механізму ULCM);

476,9 млрд грн (10,1 млрд євро) надходження коштів позики ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;

37,97 млрд грн (674,0 млн СПЗ) надходження коштів МВФ;

7,95 млрд грн ($190,8 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні» (DRIVE);

12,2 млрд грн ($293,3 млн) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках проекту Програма Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління (SURGE);

9,71 млрд грн (200,0 млн євро) надходження коштів позики БРРЄ в рамках проекту «Підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні» (HOME);

8,9 млрд грн ($210,0 млн) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках програми фінансування заради результатів «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE);

7,7 млрд грн ($183,0 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту Програма Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління (SURGE);

4,5 млрд грн ($105,7 млн) надходження коштів позики МБРР та МАР в рамках проекту «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN);

4,1 млрд грн ($99,5 млн) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках проекту «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE);

3,4 млрд грн ($80,0 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту Додаткове фінансування для Програми фінансування заради результатів «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE);

0,96 млрд грн ($23,0 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».

При цьому, платежі з погашення державного боргу за 2025 рік склали 596,8 млрд грн (99,9% плану), платежі з обслуговування — 361,6 млрд грн (85,4 % плану).