Прибутки банків США стрімко зростають

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 січня 2026, 17:05

Прибутки банків США стрімко зростають

Найбільші банки Сполучених Штатів готуються прозвітувати про суттєве зростання прибутків у четвертому кварталі. Головним драйвером успіху стало відродження ринку угод — компанії знову активно зливаються та поглинають одна одну, що приносить фінустановам мільярдні комісійні. Про це повідомляє Reuters 7 січня.

Найбільші банки Сполучених Штатів готуються прозвітувати про суттєве зростання прибутків у четвертому кварталі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Сезон великих звітів та рекордні показники

Марафон фінансових звітів розпочнеться вже наступного тижня. Першим свої результати 13 січня оприлюднить найбільший кредитор США — JPMorgan Chase. Наступного дня, 14 січня, естафету переймуть Citigroup, Bank of America та Wells Fargo, а 15 січня про свої успіхи розкажуть інвестиційні гіганти Goldman Sachs та Morgan Stanley.

За даними аналітичної платформи Dealogic, 2025 рік став другим найуспішнішим в історії для глобального інвестиційного банкінгу. Доходи в цьому секторі зросли на 15% порівняно з попереднім роком і сягнули майже 103 мільярдів доларів.

Обсяг угод зі злиття та поглинання (M&A) у 2025 році зріс на феноменальні 42% — до 5,1 трильйона доларів. Ринок пожвавився завдяки укладанню глобальних мегаугод. У цьому сегменті першість утримує Goldman Sachs, тоді як загалом по доходах лідирує JPMorgan.

«Ефект Трампа» та економічні очікування

Аналітики прогнозують, що банки виграють не лише від угод, а й від загального зростання кредитування та розширення чистої процентної маржі (різниці між відсотками за кредитами та депозитами).

Джейсон Голдберг з Barclays наголошує, що політика президента Дональда Трампа, спрямована на економічне зростання, послаблення регуляцій та зниження податків, стимулюватиме бізнес брати більше кредитів.

Водночас Шон Данлоп з Morningstar заспокоює щодо стану економіки:

«Ми все ще очікуємо впевненого зростання ВВП США в номінальному вираженні і не закладаємо в прогнози рецесію».

Експерт додає, що головним ризиком залишається інфляція. Поєднання тарифів та фіскальних стимулів може змусити ФРС утримувати високі ставки довше, ніж очікувалося.

Ось чого очікують експерти від лідерів ринку в четвертому кварталі:

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами