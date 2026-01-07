Прибутки банків США стрімко зростають

Найбільші банки Сполучених Штатів готуються прозвітувати про суттєве зростання прибутків у четвертому кварталі. Головним драйвером успіху стало відродження ринку угод — компанії знову активно зливаються та поглинають одна одну, що приносить фінустановам мільярдні комісійні. Про це повідомляє Reuters 7 січня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Сезон великих звітів та рекордні показники

Марафон фінансових звітів розпочнеться вже наступного тижня. Першим свої результати 13 січня оприлюднить найбільший кредитор США — JPMorgan Chase. Наступного дня, 14 січня, естафету переймуть Citigroup, Bank of America та Wells Fargo, а 15 січня про свої успіхи розкажуть інвестиційні гіганти Goldman Sachs та Morgan Stanley.

За даними аналітичної платформи Dealogic, 2025 рік став другим найуспішнішим в історії для глобального інвестиційного банкінгу. Доходи в цьому секторі зросли на 15% порівняно з попереднім роком і сягнули майже 103 мільярдів доларів.

Обсяг угод зі злиття та поглинання (M&A) у 2025 році зріс на феноменальні 42% — до 5,1 трильйона доларів. Ринок пожвавився завдяки укладанню глобальних мегаугод. У цьому сегменті першість утримує Goldman Sachs, тоді як загалом по доходах лідирує JPMorgan.

«Ефект Трампа» та економічні очікування

Аналітики прогнозують, що банки виграють не лише від угод, а й від загального зростання кредитування та розширення чистої процентної маржі (різниці між відсотками за кредитами та депозитами).

Джейсон Голдберг з Barclays наголошує, що політика президента Дональда Трампа, спрямована на економічне зростання, послаблення регуляцій та зниження податків, стимулюватиме бізнес брати більше кредитів.

Водночас Шон Данлоп з Morningstar заспокоює щодо стану економіки:

«Ми все ще очікуємо впевненого зростання ВВП США в номінальному вираженні і не закладаємо в прогнози рецесію».

Експерт додає, що головним ризиком залишається інфляція. Поєднання тарифів та фіскальних стимулів може змусити ФРС утримувати високі ставки довше, ніж очікувалося.

Ось чого очікують експерти від лідерів ринку в четвертому кварталі: