Попри запит суспільства на швидке підвищення рівня життя, на середню заробітну плату в еквіваленті $1000 українцям доведеться чекати щонайменше ще 3−4 роки. Про це в ефірі «Ранок.LIVE» заявив економіст Олег Гетман.
Зарплата у $1000: економіст назвав реальні терміни досягнення європейського рівня в Україні
Експерт наголосив, що зростання доходів населення — це не результат політичних рішень чи бажання державних органів, а складний наслідок ринкових процесів.
Ринкові реалії проти очікувань
Гетман пояснив, що зарплата є результатом прямих ринкових відносин між роботодавцем і працівником. За його оцінкою, за поточних умов реалістичний темп зростання доходів становить 15−20% на рік, що є максимумом для поточної економічної моделі.
«Зараз, мені здається, ми маємо близько 650 доларів середню зарплату. Очікувати чогось більшого в короткий термін — це майже неможливо», — зазначив економіст.
Що штовхає зарплати вгору
На реальний рівень доходів українців впливають три ключові фактори:
- Дефіцит робочої сили: брак кваліфікованих кадрів змушує роботодавців конкурувати за працівників, пропонуючи вищу оплату.
- Інновації та продуктивність: впровадження нових технологій, що дозволяють створювати більше продукту за той самий час.
- Світова кон’юнктура: ціни на українську продукцію (агросектор, металургія тощо) на глобальних ринках.
За прогнозом експерта, шлях до «психологічної позначки» у $1000 буде поступовим і безпосередньо залежатиме від темпів відновлення бізнесу та стабільності економічних процесів протягом найближчих років.
Середня зарплата в Україні
За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата штатних працівників по Україні у листопаді 2025 року зросла на 0,9% проти жовтня — до 27 167 грн.
У відомстві назвали регіони з найвищим у листопаді рівнем оплати праці. Це місто Київ (40 633 грн), Дніпропетровська (31 706 грн) та Луганська (31 340 грн) області.
