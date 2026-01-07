Зарплата у $1000: економіст назвав реальні терміни досягнення європейського рівня в Україні

Попри запит суспільства на швидке підвищення рівня життя, на середню заробітну плату в еквіваленті $1000 українцям доведеться чекати щонайменше ще 3−4 роки. Про це в ефірі «Ранок.LIVE» заявив економіст Олег Гетман.

Експерт наголосив, що зростання доходів населення — це не результат політичних рішень чи бажання державних органів, а складний наслідок ринкових процесів.

Ринкові реалії проти очікувань

Гетман пояснив, що зарплата є результатом прямих ринкових відносин між роботодавцем і працівником. За його оцінкою, за поточних умов реалістичний темп зростання доходів становить 15−20% на рік, що є максимумом для поточної економічної моделі.

«Зараз, мені здається, ми маємо близько 650 доларів середню зарплату. Очікувати чогось більшого в короткий термін — це майже неможливо», — зазначив економіст.

Що штовхає зарплати вгору

На реальний рівень доходів українців впливають три ключові фактори:

Дефіцит робочої сили: брак кваліфікованих кадрів змушує роботодавців конкурувати за працівників, пропонуючи вищу оплату.

Інновації та продуктивність: впровадження нових технологій, що дозволяють створювати більше продукту за той самий час.

Світова кон’юнктура: ціни на українську продукцію (агросектор, металургія тощо) на глобальних ринках.

За прогнозом експерта, шлях до «психологічної позначки» у $1000 буде поступовим і безпосередньо залежатиме від темпів відновлення бізнесу та стабільності економічних процесів протягом найближчих років.

Середня зарплата в Україні

За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата штатних працівників по Україні у листопаді 2025 року зросла на 0,9% проти жовтня — до 27 167 грн.

У відомстві назвали регіони з найвищим у листопаді рівнем оплати праці. Це місто Київ (40 633 грн), Дніпропетровська (31 706 грн) та Луганська (31 340 грн) області.