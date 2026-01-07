Multi від Мінфін
7 січня 2026, 16:15

Зарплата у $1000: економіст назвав реальні терміни досягнення європейського рівня в Україні

Попри запит суспільства на швидке підвищення рівня життя, на середню заробітну плату в еквіваленті $1000 українцям доведеться чекати щонайменше ще 3−4 роки. Про це в ефірі «Ранок.LIVE» заявив економіст Олег Гетман.

Зарплата у $1000: економіст назвав реальні терміни досягнення європейського рівня в Україні
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Експерт наголосив, що зростання доходів населення — це не результат політичних рішень чи бажання державних органів, а складний наслідок ринкових процесів.

Ринкові реалії проти очікувань

Гетман пояснив, що зарплата є результатом прямих ринкових відносин між роботодавцем і працівником. За його оцінкою, за поточних умов реалістичний темп зростання доходів становить 15−20% на рік, що є максимумом для поточної економічної моделі.

«Зараз, мені здається, ми маємо близько 650 доларів середню зарплату. Очікувати чогось більшого в короткий термін — це майже неможливо», — зазначив економіст.

Що штовхає зарплати вгору

На реальний рівень доходів українців впливають три ключові фактори:

  • Дефіцит робочої сили: брак кваліфікованих кадрів змушує роботодавців конкурувати за працівників, пропонуючи вищу оплату.
  • Інновації та продуктивність: впровадження нових технологій, що дозволяють створювати більше продукту за той самий час.
  • Світова кон’юнктура: ціни на українську продукцію (агросектор, металургія тощо) на глобальних ринках.

За прогнозом експерта, шлях до «психологічної позначки» у $1000 буде поступовим і безпосередньо залежатиме від темпів відновлення бізнесу та стабільності економічних процесів протягом найближчих років.

Середня зарплата в Україні

За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата штатних працівників по Україні у листопаді 2025 року зросла на 0,9% проти жовтня — до 27 167 грн.

У відомстві назвали регіони з найвищим у листопаді рівнем оплати праці. Це місто Київ (40 633 грн), Дніпропетровська (31 706 грн) та Луганська (31 340 грн) області.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
BigBend
BigBend
7 січня 2026, 16:54
#
Та ні, зростання доходів громадян — якраз результат політичних рішень, нічого складного в цифрі 1000$ немає. 5−10 тис. — так, тут потрібно постаратись було б.
+
0
korvin29
korvin29
7 січня 2026, 17:29
#
А как еще зарплаты вырастут с открытием границ).).)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Smerch747 и 17 незареєстрованих відвідувачів.
