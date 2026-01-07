Multi від Мінфін
7 січня 2026, 14:35

Трафік ChatGPT знижується, поки Gemini та Grok стрімко нарощують аудиторію

Ринок генеративного штучного інтелекту входить у нову фазу конкуренції, де раннє домінування OpenAI поступається місцем рішенням, інтегрованим у великі екосистеми. Останні аналітичні дані свідчать про значний відтік користувачів у ChatGPT, тоді як продукти від Google та компанії Ілона Маска демонструють вибухове зростання. Про це повідомляє аналітична платформа Similarweb у своєму звіті Investor Intelligence.

Ринок генеративного штучного інтелекту входить у нову фазу конкуренції, де раннє домінування OpenAI поступається місцем рішенням, інтегрованим у великі екосистеми.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Перерозподіл сил серед чат-ботів

Згідно з даними, що охоплюють період до 2 січня 2026 року, ландшафт ШІ-асистентів зазнає суттєвих змін. Трафік лідера ринку, OpenAI (розробника ChatGPT), за останні 12 тижнів скоротився на 22%.

На противагу цьому, конкуренти демонструють вражаючу динаміку за той самий період:

  • Grok (xAI): Зростання на 52%.
  • Gemini (Google): Зріс на 49%.

Ця тенденція може свідчити про те, що користувачі все частіше обирають інструменти, які глибоко інтегровані в сервіси, якими вони вже користуються (пошук Google або соціальна мережа X), замість окремих вебплатформ.

Труднощі нішевих гравців та спеціалізованих інструментів

Не лише OpenAI відчуває тиск. Пошуковий ШІ-сервіс Perplexity, який раніше називали «вбивцею Google», втратив 27% трафіку за останні три місяці. Це різкий розворот після періоду активного росту.

Сектор інструментів для написання контенту та копірайтингу також переживає спад — загальний трафік категорії знизився на 10%.

Чому це важливо

Дані звіту Similarweb сигналізують про закінчення епохи «романтичного ШІ», коли стартапи могли домінувати завдяки лише інноваційності технології. Ринок переходить у фазу зрілості, де вирішальну роль відіграє дистрибуція (доступ до користувача) та інтеграція в наявні продукти.

Для інвесторів це сигнал переглянути оцінки «чистих» ШІ-компаній, які не мають власної платформи розповсюдження. Для OpenAI це критичний момент: компанії необхідно або запропонувати радикально нові функції, яких немає у конкурентів, або перетворитися на повноцінну операційну систему, щоб уникнути подальшого відтоку аудиторії до Google та xAI.

До теми: ШІ-моделі розповіли про свої лайфхаки: Як змусити нейромережі працювати на вас

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Strain
Strain
7 січня 2026, 14:42
#
А разве ChatGPT не в колаборации с Apple?
По моему это отличный способ распространения.
Идет ли этот трафик в учет? Или там какие то сложности возникли?
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
7 січня 2026, 14:48
#
Грок набагато тупіший від Чату
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
