Трафік ChatGPT знижується, поки Gemini та Grok стрімко нарощують аудиторію

Ринок генеративного штучного інтелекту входить у нову фазу конкуренції, де раннє домінування OpenAI поступається місцем рішенням, інтегрованим у великі екосистеми. Останні аналітичні дані свідчать про значний відтік користувачів у ChatGPT, тоді як продукти від Google та компанії Ілона Маска демонструють вибухове зростання. Про це повідомляє аналітична платформа Similarweb у своєму звіті Investor Intelligence.

Перерозподіл сил серед чат-ботів

Згідно з даними, що охоплюють період до 2 січня 2026 року, ландшафт ШІ-асистентів зазнає суттєвих змін. Трафік лідера ринку, OpenAI (розробника ChatGPT), за останні 12 тижнів скоротився на 22%.

На противагу цьому, конкуренти демонструють вражаючу динаміку за той самий період:

Grok (xAI): Зростання на 52%.

Gemini (Google): Зріс на 49%.

Ця тенденція може свідчити про те, що користувачі все частіше обирають інструменти, які глибоко інтегровані в сервіси, якими вони вже користуються (пошук Google або соціальна мережа X), замість окремих вебплатформ.

Труднощі нішевих гравців та спеціалізованих інструментів

Не лише OpenAI відчуває тиск. Пошуковий ШІ-сервіс Perplexity, який раніше називали «вбивцею Google», втратив 27% трафіку за останні три місяці. Це різкий розворот після періоду активного росту.

Сектор інструментів для написання контенту та копірайтингу також переживає спад — загальний трафік категорії знизився на 10%.

Чому це важливо

Дані звіту Similarweb сигналізують про закінчення епохи «романтичного ШІ», коли стартапи могли домінувати завдяки лише інноваційності технології. Ринок переходить у фазу зрілості, де вирішальну роль відіграє дистрибуція (доступ до користувача) та інтеграція в наявні продукти.

Для інвесторів це сигнал переглянути оцінки «чистих» ШІ-компаній, які не мають власної платформи розповсюдження. Для OpenAI це критичний момент: компанії необхідно або запропонувати радикально нові функції, яких немає у конкурентів, або перетворитися на повноцінну операційну систему, щоб уникнути подальшого відтоку аудиторії до Google та xAI.

