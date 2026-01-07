Державна програма доступної іпотеки «єОселя» продемонструвала у 2025 році зміну динаміки: кількість виданих позик дещо зменшилася, проте середня вартість кредиту зросла. За даними оператора програми ПрАТ «Укрфінжитло», протягом минулого року банки-партнери видали 7 769 кредитів, що на 8,7% менше, ніж у 2024 році.
Фінансування «єОселі» зросло у 2025 році, попри скорочення кількості кредитів
Фінансові показники та пріоритети ринку
Попри кількісне скорочення, загальна сума виданих коштів у 2025 році збільшилася на 1,5% — до 14,8 млрд грн. Ключовим трендом став акцент на первинний ринок:
- 4 881 кредит було видано на житло «першого продажу».
- 1 499 квартир придбано у будинках, які ще знаходяться на стадії будівництва.
Хто став власником житла у 2025 році
Завдяки програмі понад 4 200 дітей отримали власний дім. Серед отримувачів пільгової іпотеки:
- Військовослужбовці та силовики — 2 891 родина.
- Громадяни без власного житла — 2 826 осіб.
- Внутрішньо переміщені особи (ВПО) — 909 сімей.
- Медики, педагоги та науковці — загалом 919 фахівців.
З моменту запуску програми у жовтні 2022 року власні оселі придбали вже 22,6 тисячі родин, а загальна сума капіталовкладень сягнула майже 39 млрд грн.
Важливі зміни з 11 січня 2026 року
Вже за кілька днів умови програми стануть доступнішими для захисників України. Відповідно до оновленої постанови Кабміну № 856, мобілізовані військовослужбовці зможуть отримати іпотеку під 3% річних — на тих самих умовах, що й військові-контрактники.
Умови програми «єОселя» на 2026 рік:
- Ставка 3%: для військових, медиків, вчителів та науковців.
- Ставка 7%: для ветеранів, ВПО та громадян без власного житла.
- Перший внесок: від 20% вартості об'єкта (можна використовувати сертифікати «єВідновлення»).
- Термін: до 20 років.
Ліміти на площу житла
Для збереження соціальної орієнтованості програми уряд встановив чіткі ліміти на максимальну площу житла, яке можна придбати за пільговою ставкою:
- Квартира: до 115,5 м²;
- Будинок: до 125,5 м².
Наразі у програмі беруть участь 10 банків — Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк «Кредит Дніпро», банк «Глобус», Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.
Окремі пільги діють для ВПО. Вони мають право купувати житло віком до 20 років у будь-якому регіоні України, де працює програма, тоді як для інших категорій існують обмеження щодо віку нерухомості (до 3 або 10 років залежно від області).
Оформити іпотеку за програмою «єОселя» можна через застосунок «Дія».
