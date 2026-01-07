Multi від Мінфін
7 січня 2026, 13:33

Фінансування «єОселі» зросло у 2025 році, попри скорочення кількості кредитів

Державна програма доступної іпотеки «єОселя» продемонструвала у 2025 році зміну динаміки: кількість виданих позик дещо зменшилася, проте середня вартість кредиту зросла. За даними оператора програми ПрАТ «Укрфінжитло», протягом минулого року банки-партнери видали 7 769 кредитів, що на 8,7% менше, ніж у 2024 році.

Фінансування «єОселі» зросло у 2025 році, попри скорочення кількості кредитів
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінансові показники та пріоритети ринку

Попри кількісне скорочення, загальна сума виданих коштів у 2025 році збільшилася на 1,5% — до 14,8 млрд грн. Ключовим трендом став акцент на первинний ринок:

  • 4 881 кредит було видано на житло «першого продажу».
  • 1 499 квартир придбано у будинках, які ще знаходяться на стадії будівництва.

Хто став власником житла у 2025 році

Завдяки програмі понад 4 200 дітей отримали власний дім. Серед отримувачів пільгової іпотеки:

  • Військовослужбовці та силовики — 2 891 родина.
  • Громадяни без власного житла — 2 826 осіб.
  • Внутрішньо переміщені особи (ВПО) — 909 сімей.
  • Медики, педагоги та науковці — загалом 919 фахівців.

З моменту запуску програми у жовтні 2022 року власні оселі придбали вже 22,6 тисячі родин, а загальна сума капіталовкладень сягнула майже 39 млрд грн.

Важливі зміни з 11 січня 2026 року

Вже за кілька днів умови програми стануть доступнішими для захисників України. Відповідно до оновленої постанови Кабміну № 856, мобілізовані військовослужбовці зможуть отримати іпотеку під 3% річних — на тих самих умовах, що й військові-контрактники.

Умови програми «єОселя» на 2026 рік:

  • Ставка 3%: для військових, медиків, вчителів та науковців.
  • Ставка 7%: для ветеранів, ВПО та громадян без власного житла.
  • Перший внесок: від 20% вартості об'єкта (можна використовувати сертифікати «єВідновлення»).
  • Термін: до 20 років.

Ліміти на площу житла

Для збереження соціальної орієнтованості програми уряд встановив чіткі ліміти на максимальну площу житла, яке можна придбати за пільговою ставкою:

  • Квартира: до 115,5 м²;
  • Будинок: до 125,5 м².

Наразі у програмі беруть участь 10 банків — Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк «Кредит Дніпро», банк «Глобус», Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.

Окремі пільги діють для ВПО. Вони мають право купувати житло віком до 20 років у будь-якому регіоні України, де працює програма, тоді як для інших категорій існують обмеження щодо віку нерухомості (до 3 або 10 років залежно від області).

Оформити іпотеку за програмою «єОселя» можна через застосунок «Дія».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
