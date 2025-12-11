«єОселя» для мобілізованих: Кабмін знижує ставку до 3%

Кабінет Міністрів дозволить мобілізованим військовим оформлювати іпотеку за ставкою 3% річних за програмою «єОселя». Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зниження ставки

Рішення уряду дозволить військовим, які були мобілізовані, оформлювати іпотеку за ставкою 3% річних замість 7%.

«Таким чином створюємо рівні можливості — як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом», — зазначила Свириденко.

Ліміти на площу житла

Для збереження соціальної орієнтованості програми уряд встановив чіткі ліміти на максимальну площу житла, яке можна придбати за пільговою ставкою:

Квартира: до 115,5 м²;

Будинок: до 125,5 м².

Результати програми

З моменту запуску програми «єОселя» 21 864 українські родини вже змогли отримати власну домівку завдяки пільговій іпотеці. Сумарно вони одержали кредитів на 37,4 млрд грн. Зокрема, 6 438 військових та ветеранів вже придбали житло завдяки цій програмі.

Оформити іпотеку за програмою «єОселя» можна через застосунок «Дія».