Кабінет Міністрів дозволить мобілізованим військовим оформлювати іпотеку за ставкою 3% річних за програмою «єОселя». Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
«єОселя» для мобілізованих: Кабмін знижує ставку до 3%
Зниження ставки
Рішення уряду дозволить військовим, які були мобілізовані, оформлювати іпотеку за ставкою 3% річних замість 7%.
«Таким чином створюємо рівні можливості — як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом», — зазначила Свириденко.
Ліміти на площу житла
Для збереження соціальної орієнтованості програми уряд встановив чіткі ліміти на максимальну площу житла, яке можна придбати за пільговою ставкою:
- Квартира: до 115,5 м²;
- Будинок: до 125,5 м².
Результати програми
З моменту запуску програми «єОселя» 21 864 українські родини вже змогли отримати власну домівку завдяки пільговій іпотеці. Сумарно вони одержали кредитів на 37,4 млрд грн. Зокрема, 6 438 військових та ветеранів вже придбали житло завдяки цій програмі.
Оформити іпотеку за програмою «єОселя» можна через застосунок «Дія».
