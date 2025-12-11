Multi від Мінфін
11 грудня 2025, 18:45

«єОселя» для мобілізованих: Кабмін знижує ставку до 3%

Кабінет Міністрів дозволить мобілізованим військовим оформлювати іпотеку за ставкою 3% річних за програмою «єОселя». Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

«єОселя» для мобілізованих: Кабмін знижує ставку до 3%
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зниження ставки

Рішення уряду дозволить військовим, які були мобілізовані, оформлювати іпотеку за ставкою 3% річних замість 7%.

«Таким чином створюємо рівні можливості — як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом», — зазначила Свириденко.

Ліміти на площу житла

Для збереження соціальної орієнтованості програми уряд встановив чіткі ліміти на максимальну площу житла, яке можна придбати за пільговою ставкою:

  • Квартира: до 115,5 м²;
  • Будинок: до 125,5 м².

Результати програми

З моменту запуску програми «єОселя» 21 864 українські родини вже змогли отримати власну домівку завдяки пільговій іпотеці. Сумарно вони одержали кредитів на 37,4 млрд грн. Зокрема, 6 438 військових та ветеранів вже придбали житло завдяки цій програмі.

Оформити іпотеку за програмою «єОселя» можна через застосунок «Дія».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
BigBend
BigBend
11 грудня 2025, 19:46
#
І чотири роки не пройшло, о диво! А коли добровольцям, мобілізованим та контрактникам зроблять часткову виплату першого внеску, як переселенцям? Чи переселенці у нас корисніше за військовослужбовців?
+
0
BatonUA
BatonUA
11 грудня 2025, 20:02
#
Іпотека при зарплаті 20к? Ахаха
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
