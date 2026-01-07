Samsung витратить $1,73 млрд на викуп акцій для мотивації персоналу

Технологічний гігант Samsung Electronics оголосив про масштабний план викупу власних акцій на суму 2,5 трильйона вон (приблизно 1,73 мільярда доларів). Цей крок спрямований на забезпечення виплат керівникам та співробітникам у межах нової системи винагород. Про це повідомляє Reuters 7 січня.

Графік та деталі викупу

Компанія планує придбати цінні папери безпосередньо на фондовому ринку. Процес викупу стартує 8 січня і триватиме до 7 квітня 2026 року.

Згідно з офіційною заявою регуляторам, цей викуп є частиною нової програми компенсацій, прив’язаної до результативності роботи персоналу. Цю ініціативу було впроваджено ще в жовтні 2025 року.

Чому це важливо

Це рішення сигналізує про зміну корпоративної культури Samsung та спробу модернізувати підхід до управління персоналом.