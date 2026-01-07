Multi від Мінфін
7 січня 2026, 13:12

Samsung витратить $1,73 млрд на викуп акцій для мотивації персоналу

Технологічний гігант Samsung Electronics оголосив про масштабний план викупу власних акцій на суму 2,5 трильйона вон (приблизно 1,73 мільярда доларів). Цей крок спрямований на забезпечення виплат керівникам та співробітникам у межах нової системи винагород. Про це повідомляє Reuters 7 січня.

Технологічний гігант Samsung Electronics оголосив про масштабний план викупу власних акцій на суму 2,5 трильйона вон (приблизно 1,73 мільярда доларів).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Графік та деталі викупу

Компанія планує придбати цінні папери безпосередньо на фондовому ринку. Процес викупу стартує 8 січня і триватиме до 7 квітня 2026 року.

Згідно з офіційною заявою регуляторам, цей викуп є частиною нової програми компенсацій, прив’язаної до результативності роботи персоналу. Цю ініціативу було впроваджено ще в жовтні 2025 року.

Чому це важливо

Це рішення сигналізує про зміну корпоративної культури Samsung та спробу модернізувати підхід до управління персоналом.

  • Зміцнення курсу акцій: Викуп акцій на суму $1,73 млрд зменшує їх кількість у вільному обігу, що, згідно із законами ринку, зазвичай штовхає ціну вгору. Це позитивний сигнал для інвесторів, який свідчить про те, що компанія має вільні кошти та вірить у власне майбутнє.
  • Мотивація через власність: Перетворення найманих працівників на акціонерів — перевірений метод підвищення лояльності. Коли дохід інженера залежить від ціни акцій компанії, він більш зацікавлений у якості продукту та фінансових результатах корпорації, а не лише у виконанні своїх безпосередніх обов'язків.
  • Конкуренція з Big Tech: Щоб конкурувати з Google, NVIDIA чи SK Hynix за кращі кадри, Samsung змушений пропонувати аналогічні фінансові інструменти, де основний заробіток формується не зарплатою, а зростанням вартості отриманих акцій.

Інвестуйте в освіту — це найкращий старт. Обирайте навчання на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
