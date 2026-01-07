Технологічний гігант Samsung Electronics оголосив про масштабний план викупу власних акцій на суму 2,5 трильйона вон (приблизно 1,73 мільярда доларів). Цей крок спрямований на забезпечення виплат керівникам та співробітникам у межах нової системи винагород. Про це повідомляє Reuters 7 січня.
7 січня 2026, 13:12
Samsung витратить $1,73 млрд на викуп акцій для мотивації персоналу
Графік та деталі викупу
Компанія планує придбати цінні папери безпосередньо на фондовому ринку. Процес викупу стартує 8 січня і триватиме до 7 квітня 2026 року.
Згідно з офіційною заявою регуляторам, цей викуп є частиною нової програми компенсацій, прив’язаної до результативності роботи персоналу. Цю ініціативу було впроваджено ще в жовтні 2025 року.
Чому це важливо
Це рішення сигналізує про зміну корпоративної культури Samsung та спробу модернізувати підхід до управління персоналом.
- Зміцнення курсу акцій: Викуп акцій на суму $1,73 млрд зменшує їх кількість у вільному обігу, що, згідно із законами ринку, зазвичай штовхає ціну вгору. Це позитивний сигнал для інвесторів, який свідчить про те, що компанія має вільні кошти та вірить у власне майбутнє.
- Мотивація через власність: Перетворення найманих працівників на акціонерів — перевірений метод підвищення лояльності. Коли дохід інженера залежить від ціни акцій компанії, він більш зацікавлений у якості продукту та фінансових результатах корпорації, а не лише у виконанні своїх безпосередніх обов'язків.
- Конкуренція з Big Tech: Щоб конкурувати з Google, NVIDIA чи SK Hynix за кращі кадри, Samsung змушений пропонувати аналогічні фінансові інструменти, де основний заробіток формується не зарплатою, а зростанням вартості отриманих акцій.
