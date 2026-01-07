Криптофонди залучили понад $47 млрд у 2025 році, Ripple відмовляється від IPO: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Криптофонди залучили понад $47 млрд у 2025 році, наблизившись до історичного максимуму

Світовий ринок криптовалютних біржових продуктів (ETP) завершив 2025 рік з одним із найкращих результатів в історії. Згідно зі звітом аналітичної компанії CoinShares, сукупний приплив капіталу в цифрові активи склав $47,2 млрд. Хоча цей показник не дотягнув до абсолютного рекорду 2024 року ($48,7 млрд), структура інвестицій зазнала кардинальних змін.

Сполучені Штати залишаються головним локомотивом ринку, забезпечивши $42,5 млрд усіх інвестицій. Проте активність американських інвесторів знизилася на 12% порівняно з попереднім роком.

Натомість справжній інвестиційний бум стався в Європі та Північній Америці:

Німеччина: продемонструвала вражаючий розворот тренду — приплив $2,5 млрд після відтоку капіталу у 2024-му.

Канада: інвестори вклали $1,1 млрд, компенсувавши мторішні втрати у розмірі понад $600 млн.

Швейцарія: зберегла стабільне зростання на рівні 11,5%, залучивши $775 млн.

Найцікавішим трендом 2025 року стало охолодження інтересу до біткоїн-фондів на фоні стрімкого зльоту альткоїнів. Надходження в Bitcoin-ETP впали на 35% — до $26,9 млрд.

Натомість капітал почав активно перетікати в інші активи:

Ethereum (ETH): залучив $12,7 млрд, що на 138% більше, ніж роком раніше.

XRP: продемонстрував п'ятикратне зростання інтересу — $3,7 млрд (ріст на 500%).

Solana (SOL): стала абсолютним лідером за темпами росту, залучивши $3,6 млрд, що у 10 разів (+1000%) перевищує показники 2024 року.

Водночас інтерес до дрібних криптовалют (поза топ-списком) просів на 30%, обмежившись припливом у $318 млн.

Перший тиждень 2026 року підтвердив збереження висхідного тренду. За перші сім днів нового року криптофонди вже залучили $582 млн, що свідчить про високий апетит інвесторів до ризикових активів на початку нового фінансового циклу.

Майнінг замість газу: Canaan запускає в Канаді пілотний проєкт з опалення теплиць теплом від серверів

Виробник майнінгового обладнання Canaan оголосив про старт амбітного пілотного проєкту в партнерстві з компанією Bitforest Investment Ltd. Ініціатива передбачає використання вторинного тепла, що виділяється під час видобутку криптовалют, для забезпечення роботи промислових теплиць у провінції Манітоба (Канада).

Для реалізації проєкту на об'єкті встановлено 360 високопродуктивних серверів Avalon A1566HA-460T, оснащених системою рідинного охолодження. Обладнання розміщене у чотирьох контейнерних модулях загальною потужністю 3 МВт.

Замість того щоб розсіювати тепло в атмосфері, система спрямовуватиме його на підігрів води, яка потім циркулюватиме в опалювальній системі теплиць. Очікується, що така установка зможе генерувати до 1 млн тонн гарячої води щороку.

Проєкт розрахований на 24 місяці. За попередніми розрахунками, коефіцієнт корисної дії (ККД) системи може сягнути 90%. Окрім екологічного аспекту, Canaan розраховує на суттєву економію:

Зниження капітальних витрат: Успіх пілота дозволить відмовитися від дорогих градирень (охолоджувальних веж) на об'єктах із рідинним охолодженням.

Дешева енергія: Вартість електрики для об'єкта зафіксована на рівні $0,035 за 1 кВт·год.

Додатковий дохід: Canaan претендуватиме на частину прибутку, якщо партнер (Bitforest) зможе ефективно перепродавати надлишкову енергію або брати участь у програмах керування попитом.

Протягом двох років фахівці оцінюватимуть стабільність роботи обладнання в умовах рекуперації тепла, складність технічного обслуговування та реальну енергоефективність. У разі підтвердження прогнозів, такий підхід може стати новим стандартом для «зеленого» майнінгу, поєднуючи цифрові обчислення з агропромисловим виробництвом.

Ripple Labs відмовляється від IPO: компанія обирає шлях приватності завдяки надлишку капіталу

Президентка Ripple Labs Моніка Лонг офіційно підтвердила, що компанія не планує вихід на фондову біржу найближчим часом. Попри численні очікування ринку, фінтех-гігант вирішив зберегти статус приватної компанії, спираючись на власну фінансову стійкість.

За словами Моніки Лонг, традиційна мотивація для проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO) — це доступ до ліквідності та залучення капіталу від широкого кола інвесторів. Проте Ripple наразі не відчуває дефіциту ресурсів.

«Ми перебуваємо у дуже здоровому фінансовому становищі. Це дозволяє нам інвестувати у власне зростання та масштабування, не звертаючись до публічних ринків», — підкреслила очільниця компанії.

Поточна стратегія Ripple передбачає фінансування нових розробок виключно завдяки внутрішнім ресурсам та точковим інвестиціям від стратегічних партнерів.

Впевненість керівництва компанії ґрунтується на успішних результатах нещодавнього раунду фінансування. Лише два місяці тому Ripple залучила $500 млн, що зафіксувало ринкову оцінку компанії на рівні $40 млрд.

До списку інвесторів, які підтримали Ripple, увійшли такі важковаговики фінансового світу, як Fortress Investment Group та Citadel Securities, а також низка провідних венчурних фондів, що спеціалізуються на цифрових активах. Наявність таких партнерів забезпечує компанії необхідну ліквідність без операційних та регуляторних складнощів, які супроводжують статус публічної компанії.

Відмова від IPO свідчить про те, що Ripple зосереджена на довгостроковій розбудові своєї інфраструктури для транскордонних платежів, не підлаштовуючись під короткострокові очікування акціонерів на біржі. Це також дозволяє компанії зберігати більшу гнучкість у питаннях взаємодії з регуляторами.

З $321 до двох мільйонів: трейдер збільшив капітал у 6800 разів на мемкоїні, який неможливо продати

У світі криптовалют зафіксовано черговий випадок аномального збагачення на мем-токенах. За даними аналітичної платформи Lookonchain, невідомий інвестор зумів перетворити скромний депозит у $321 на віртуальний статок у розмірі $2,18 млн. Проте реалізація цього прибутку наразі залишається під великим питанням.

Трейдер придбав 45,58 млн токенів із дивною назвою 114514. Усього за 11 днів вартість активу злетіла на тисячі відсотків, що на піку збільшило початкові вкладення у 6800 разів. Навіть після часткової корекції ринку, на папері його портфель досі оцінюється у понад $1,1 млн.

Незважаючи на космічні цифри на екрані, досвідчені користувачі соцмережі X (Twitter) швидко виявили серйозну проблему. Виявилося, що проєкт має критично низьку ліквідність:

Обсяг пулу: Уся доступна готівка (ліквідність), за рахунок якої можна здійснити продаж, становить лише $854 000.

Ризик обвалу: Спроба трейдера продати токени навіть на суму $50 000 призведе до миттєвого та катастрофічного падіння ціни активу.

Цей випадок є класичним прикладом «паперового багатства» у сегменті високоризикових мемкоїнів. Хоча цифри виглядають вражаюче, відсутність реальної ліквідності робить фіксацію мільйонного прибутку фактично неможливою без повного знищення вартості самого токена.

Наразі трейдер не здійснив жодної транзакції з продажу, залишаючись власником активів, які дуже важко конвертувати в реальні гроші.