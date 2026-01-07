США розглядають силовий сценарій отримання контролю над Гренландією: в ЄС попереджають про крах НАТО

Адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає різні стратегії для встановлення контролю над Гренландією, причому не виключається навіть залучення американських збройних сил. Цю інформацію офіційно підтвердила прессекретарка Білого дому Каролін Левітт, що викликало хвилю обурення серед європейських лідерів та поставило під загрозу єдність Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє Financial Times.

Арктичний пріоритет Трампа

За словами Каролін Левітт, Дональд Трамп розглядає «придбання» Гренландії як пріоритетне завдання національної безпеки. Головна мета — стримування геополітичних опонентів, насамперед Росії та Китаю, які значно активізували свою діяльність в Арктичному регіоні.

Левітт наголосила, що команда президента опрацьовує широкий спектр варіантів для досягнення цієї мети.

«Використання армії залишається одним із можливих інструментів, доступних головнокомандувачу», — зазначила вона.

Цю агресивну риторику підтримав радник Трампа з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер. Він публічно поставив під сумнів суверенітет Данії над островом і висловив упевненість, що ніхто не наважиться вступити у військовий конфлікт зі Сполученими Штатами за майбутнє цієї території. Сам Трамп у неділю підтвердив свою позицію, назвавши острів стратегічно необхідним для США.

Жорстка реакція союзників

Ідея силового втручання викликала безпрецедентну кризу у відносинах між трансатлантичними партнерами. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен виступила з різким попередженням:

«Будь-яка атака США на країну — члена НАТО означатиме кінець функціонування Альянсу в нинішньому вигляді».

Європейські лідери продемонстрували солідарність із Копенгагеном. 6 січня керівники Франції, Німеччини та Великої Британії оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили, що долю острова можуть вирішувати виключно Данія та народ Гренландії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте спробував знизити градус напруги, зазначивши, що Альянс повинен спільно гарантувати безпеку Арктики, визнаючи загрози з боку конкурентів, але не коментуючи прямо можливість конфлікту між союзниками.

Критика всередині США та історичний фон

У Вашингтоні також лунають голоси проти ескалації. Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тюн назвав військовий сценарій нереалістичним. Сенатори з групи спостереження за НАТО нагадали про необхідність поважати територіальну цілісність Данії.

Варто зазначити, що США вже 75 років зберігають військову присутність на острові в межах оборонної угоди з Данією. Наразі там функціонує єдина американська база. Проте, якщо в часи холодної війни американський контингент налічував понад 10 000 осіб, то зараз він скоротився до менш ніж 200 військових. Влада Гренландії раніше не заперечувала проти розширення цієї присутності, але лише на дипломатичних засадах.