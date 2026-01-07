Українська IT-індустрія забезпечила валютні надходження до економіки у розмірі $5,97 млрд

Українська IT-індустрія за 11 місяців 2025 року забезпечила валютні надходження до економіки у розмірі 5,97 мільярда доларів . Попри незначне зростання порівняно з минулим роком, сектор все ще не повернувся до показників довоєнного періоду та рекордного 2022 року. Про це повідомляє платформа Опендатабот 7 січня, посилаючись на дані Національного банку України.

Динаміка доходів: стагнація чи стабільність?

За неповний 2025 рік експорт комп'ютерних послуг приніс країні на 2,4% більше валюти, ніж за аналогічний період 2024 року. Однак аналітики застерігають від надмірного оптимізму: говорити про повноцінний розквіт галузі поки що зарано.

Поточні цифри все ще відстають від історичних максимумів:

на 3% менше, ніж у довоєнному 2021 році;

майже на 10% менше, ніж у піковому 2022 році, коли галузь продемонструвала феноменальну стійкість на початку повномасштабного вторгнення.

У грошовому вимірі середньомісячний дохід від IT-експорту зараз становить 543 мільйони доларів. Для порівняння, у 2022 році цей показник сягав 612 мільйонів доларів на місяць.

Ключова роль в економіці

Попри сповільнення темпів зростання, технологічний сектор залишається критично важливим донором валюти для України. Статистика свідчить про домінування IT у структурі експорту послуг:

42% — частка комп'ютерних послуг у загальному експорті всіх послуг України (майже кожен другий долар).

12% — частка IT у сукупному експорті країни (включаючи товари, сировину та послуги).

Ці показники виглядають особливо вагомими на тлі загального падіння зовнішньої торгівлі. За рік загальний експорт послуг з України скоротився на 9% (до 14,33 млрд доларів), а сумарний експорт товарів і послуг впав на 5% (до 49,21 млрд доларів). Тобто IT-сектор — одна з небагатьох галузей, яка демонструє позитивну динаміку на фоні загального спаду.