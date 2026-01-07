ПФУ оновив граничний дохід для отримання пільг на комуналку у 2026 році: кому нарахують допомогу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 січня 2026, 10:53

ПФУ оновив граничний дохід для отримання пільг на комуналку у 2026 році: кому нарахують допомогу

З 1 січня 2026 року в Україні змінився розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї, який дає право на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг. Про це повідомила прес-служба Пенсійного фонду.

ПФУ оновив граничний дохід для отримання пільг на комуналку у 2026 році: кому нарахують допомогу
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Оскільки цей показник прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що зріс на початку року, право на пільги тепер мають родини з дещо вищим рівнем доходу, ніж торік.

Як розраховується новий ліміт

Згідно з нормами Податкового кодексу, право на пільгу мають ті сім'ї, чий дохід на одну особу не перевищує поріг податкової соціальної пільги. Розрахунок на 2026 рік виглядає наступним чином:

  • Прожитковий мінімум (на 01.01.2026): 3 328 грн.
  • Формула: 3 328 грн x 1,4 = 4 659,2 грн.
  • Результат (після округлення): 4 660 грн.

Таким чином, у 2026 році пільговики можуть розраховувати на допомогу від держави, якщо середньомісячний дохід на кожного члена сім'ї не перевищує 4 660 грн.

Що робити, якщо дохід вищий за норму

Якщо сукупний дохід вашої родини перевищує встановлений ліміт у 4 660 грн на особу, ви втрачаєте право на автоматичну пільгу. Проте в такому разі фахівці ПФУ рекомендують не зволікати та звертатися за призначенням житлової субсидії. На відміну від пільги, субсидія розраховується індивідуально і залежить від витрат на комунальні послуги відносно доходів домогосподарства.

Хто отримує пільги незалежно від доходів

Зміни лімітів не стосуються певних категорій громадян, які мають право на знижку незалежно від матеріального стану. Без урахування доходів пільги надаються:

  • учасникам бойових дій (УБД);
  • особам з інвалідністю внаслідок війни;
  • членам сімей загиблих захисників і захисниць України.

Нагадаємо, що подати заяву на призначення пільги або субсидії можна дистанційно через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
7 січня 2026, 11:10
#
Все эти субсидии и льготы — это тема про коррупцию!!!

Для пенсионеров которые выживают это выбор жить или сдохнуть от пневмании и холода — но заплатить меньше за коммуналку ибо на еду или лекарства не хватит?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 23 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами