ПФУ оновив граничний дохід для отримання пільг на комуналку у 2026 році: кому нарахують допомогу

З 1 січня 2026 року в Україні змінився розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї, який дає право на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг. Про це повідомила прес-служба Пенсійного фонду.

Оскільки цей показник прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що зріс на початку року, право на пільги тепер мають родини з дещо вищим рівнем доходу, ніж торік.

Як розраховується новий ліміт

Згідно з нормами Податкового кодексу, право на пільгу мають ті сім'ї, чий дохід на одну особу не перевищує поріг податкової соціальної пільги. Розрахунок на 2026 рік виглядає наступним чином:

Прожитковий мінімум (на 01.01.2026): 3 328 грн.

Формула: 3 328 грн x 1,4 = 4 659,2 грн.

Результат (після округлення): 4 660 грн.

Таким чином, у 2026 році пільговики можуть розраховувати на допомогу від держави, якщо середньомісячний дохід на кожного члена сім'ї не перевищує 4 660 грн.

Що робити, якщо дохід вищий за норму

Якщо сукупний дохід вашої родини перевищує встановлений ліміт у 4 660 грн на особу, ви втрачаєте право на автоматичну пільгу. Проте в такому разі фахівці ПФУ рекомендують не зволікати та звертатися за призначенням житлової субсидії. На відміну від пільги, субсидія розраховується індивідуально і залежить від витрат на комунальні послуги відносно доходів домогосподарства.

Хто отримує пільги незалежно від доходів

Зміни лімітів не стосуються певних категорій громадян, які мають право на знижку незалежно від матеріального стану. Без урахування доходів пільги надаються:

учасникам бойових дій (УБД);

особам з інвалідністю внаслідок війни;

членам сімей загиблих захисників і захисниць України.

Нагадаємо, що подати заяву на призначення пільги або субсидії можна дистанційно через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.