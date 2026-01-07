Multi від Мінфін
7 січня 2026, 10:01

Нафта різко подешевшала після заяви Трампа про поставки з Венесуели до США

У середу, 7 січня, світові ціни на нафту продемонстрували стрімке падіння. Поштовхом до цього стала заява президента США Дональда Трампа про досягнення домовленості щодо імпорту венесуельської нафти на суму $2 млрд. Цей крок обіцяє суттєво збільшити пропозицію на американському ринку, який є найбільшим споживачем енергоресурсів у світі, повідомляє Reuters.

Нафта різко подешевшала після заяви Трампа про поставки з Венесуели до США
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Реакція ринку: котирування йдуть донизу

Станом на ранок середи динаміка торгів виглядає наступним чином:

  • Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 81 цент (1,3%) — до $59,89 за барель.
  • Американська нафта WTI втратила $1 (1,7%), опустившись до $56,13 за барель.

Обидва еталони продовжили падіння, яке розпочалося ще на попередній сесії, оскільки трейдери закладають у ціни очікування надлишкової глобальної пропозиції у 2026 році.

Політичний контекст

Економічні домовленості стали прямим наслідком драматичних подій минулих вихідних. Після того як Трамп висунув ультиматум Венесуелі — відкрити доступ для американських нафтових компаній або готуватися до військової ескалації — збройні сили США провели операцію, у ході якої президента Ніколаса Мадуро було взято під варту.

Наразі Венесуела намагається терміново розвантажити мільйони барелів нафти, що застрягли в танкерах та сховищах, щоб уникнути подальшого загострення конфлікту. Очікується, що значна частина вантажів, які спочатку призначалися для Китаю, буде перенаправлена до США.

Прогнози аналітиків

Експерти одностайні в тому, що повернення венесуельської нафти під тиском Вашингтона утримуватиме ціни на низькому рівні.

Morgan Stanley: Аналітики банку оцінюють, що у першій половині 2026 року профіцит нафти на світовому ринку може сягнути 3 млн барелів на добу. Це пов’язано зі слабким зростанням попиту минулого року та нарощуванням видобутку країнами ОПЕК+.

Haitong Futures: Ян Ань зазначає, що венесуельський експорт не лише наситить американський ринок, а й поглибить глобальне перевиробництво.

BMI (Fitch Solutions): Аналітики попереджають, що дешева венесуельська нафта (сорт Merey зараз торгується з дисконтом у $22 до ціни Brent) може поставити на паузу розширення видобувних потужностей у самих США та інших регіонах через низьку рентабельність.

Нафта з Венесуели є стратегічно важливою для американських НПЗ, адаптованих під важкі сорти палива, а відновлення доступу до цих ресурсів може радикально змінити енергетичну мапу 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
