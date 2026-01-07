Нові соціальні виплати у 2026 році: що змінилося після підвищення мінімалки

З 1 січня 2026 року в Україні зріс рівень мінімальної заробітної плати — з 8 000 грн до 8 647 грн. Це автоматично призвело до перерахунку більшості соціальних виплат та компенсацій, які адмініструє Державна служба зайнятості. Нові стандарти торкнулися як допомоги по безробіттю, так і стимулів для роботодавців.

Допомога по безробіттю

У 2026 році максимальний розмір допомоги по безробіттю зріс до 8 647 грн (проти 8 000 грн минулого року). Конкретна сума для кожного громадянина розраховується індивідуально, базуючись на страховому стажі та доходах за останнім місцем роботи.

Змінилися й інші рівні виплат:

Мінімальна допомога зросла до 3 900 грн (була 3 600 грн). Вона призначається особам зі стажем менше ніж 7 місяців за останній рік, переселенцям без документів про стаж та тим, хто працював на неповну ставку.

Спеціальна виплата для молоді на першому робочому місці або осіб, звільнених за порушення дисципліни, тепер становить 1 650 грн (замість 1 500 грн).

Зазначається, що у 2025 році допомогу від держави отримали 257 тисяч людей, а її середній розмір склав 5 000 грн.

Стимули для роботодавців: компенсації за працевлаштування

Посилилась фінансова підтримка бізнесу, який створює робочі місця для вразливих категорій населення. У 2026 році діють такі норми:

За працевлаштування людей з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, учасників бойових дій та людей, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років, роботодавець тепер може отримати компенсацію до 8 647 грн.

Програма з надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених людей внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні збільшила виплати до 8 647 грн, замість торішніх 8 тис. гривень.

За працевлаштування ВПО за направленням Служби зайнятості виплати зросли до 17 294 грн (раніше — 16 тис. грн).

Для молоді до 25 років та ветеранів строкової служби на першому робочому місці передбачена компенсація у розмірі 4 323,5 грн.

Крім того, зросли суми на облаштування інклюзивних робочих місць. У 2026 році компенсація витрат за облаштування робочого місця людини з інвалідністю І групи зросла з 120 тис. до 129 705 грн, а ІІ групи — з 80 тис. до 86 470 грн.

«Армія відновлення» та громадські роботи

Участь у суспільно корисних роботах у 2026 році оплачуватиметься вище:

Розмір оплати за участь у суспільно корисних роботах за повний місяць у 2026 році зростає з 12 тис. грн до 12 970,5 грн. Для громадян, які проживають на прифронтових територіях, а також для ветеранів і ветеранок у всіх громадах, де діє програма, оплату збільшено з 16 тис. грн до 17 294 грн.

Оплата праці за громадські та інші тимчасові роботи зросла з 8 тис. грн до 8 647 грн.

У 2025 році Служба зайнятості видала 116 тисяч направлень на суспільно корисні роботи для 29 тисяч людей. Ще 35 тисяч направлень було оформлено на громадські та інші роботи, до яких долучилися 13 тисяч осіб.