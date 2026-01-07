Multi від Мінфін
7 січня 2026, 8:33

Скорочення виторгу та стрімке зростання імпорту: підсумки агроторгівлі у 2025 році

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) представила звіт за результатами діяльності агропромислового комплексу України у 2025 році. Дані свідчать про поступове зниження валютних надходжень від експорту на фоні рекордних обсягів закупівлі іноземних продуктів харчування.

Скорочення виторгу та стрімке зростання імпорту: підсумки агроторгівлі у 2025 році

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За підсумками року загальна вартість експортованої агропродукції склала 22,53$ млрд. Це на 8,8% або на 2,15$ млрд менше порівняно з результатом попереднього року. Попри таку негативну динаміку, галузь АПК залишається ключовим постачальником валюти в країну: її частка в загальній структурі українського товарного експорту становить 56,1%.

Хоча цей показник дещо знизився порівняно з рекордним 2023 роком, коли агросектор забезпечував 61% усього експорту, галузь продовжує генерувати більше ніж половину національних доходів від зовнішньої торгівлі.

Торгівля з Євросоюзом: зміна лідерства

Найбільш відчутні зміни відбулися у взаємовідносинах з європейськими партнерами. Якщо протягом 2022−2024 років частка ЄС у структурі українського агроекспорту стабільно перевищувала 50%, то у 2025 році вона вперше впала до 47,5%, склавши 10,7$ млрд у грошовому еквіваленті.

Основними причинами такої деградації показників аналітики називають зміну логістичних маршрутів та суттєве посилення регуляторних обмежень на ринках Європи. Як наслідок, позитивне торговельне сальдо (різниця між експортом та імпортом) з ЄС скоротилося до 6,06$ млрд, тоді як роком раніше воно становило 8,87$ млрд.

Рекордний імпорт

Водночас у сегменті закупівель іноземної продукції зафіксовано протилежну тенденцію. У 2025 році імпорт агротоварів в Україну сягнув рекордних за останні п’ять років 8,75$ млрд.

Хоча частка продовольства в загальній структурі українського імпорту залишається стабільною протягом останніх чотирьох років (на рівні близько 10,8%), в абсолютних цифрах витрати на іноземну їжу щороку зростають.

Показово, що понад 53% від усього агроімпорту (що дорівнює 4,64$ млрд) надійшло саме з країн Європейського Союзу. Це підкреслює високий рівень інтеграції українського споживчого ринку з європейським та зростаючу залежність від імпортних продуктів харчування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
