Компанія, яка відмовилась від зовнішніх інвесторів за 10 років заробила 7858%

Минуле десятиліття стало тріумфальним для британського фінансиста Майкла Платта, який обрав нестандартний шлях для свого бізнесу — відмовився від чужих грошей. У 2025 році його приватна торгова фірма BlueCrest Capital Management показала прибутковість у 73%, що є черговим підтвердженням ефективності його стратегії. Цю історію розповідає Bloomberg.

Ставка на власні гроші

З того часу, як у 2016 році Платт повернув капітал зовнішнім інвесторам і почав торгувати виключно на власні кошти та кошти партнерів, сукупний прибуток фірми склав приголомшливі 7 858%. Ця цифра базується на розрахунках складних відсотків за умови, що капітал не виводився з фірми щороку.

Значну частину прибутку у 2025 році команді Платта принесла волатильність ринків, спричинена заявами президента США Дональда Трампа щодо нових тарифів. «Хаос на ринках», як описують його джерела, став ідеальним середовищем для агресивних макроекономічних ставок BlueCrest.

Секрет успіху: свобода і кредитне плече

На відміну від традиційних хедж-фондів, які змушені звітувати перед клієнтами та дотримуватися суворих лімітів ризику, BlueCrest працює як сімейний офіс (family office). Це дає кілька ключових переваг:

Відсутність страху перед виведенням коштів: Менеджерам не потрібно тримати «кеш» для виплат панікуючим інвесторам під час криз.

Агресивне використання позикових коштів: За даними судових документів 2022 року, фірма управляла власним капіталом у $3,9 млрд, але завдяки кредитному плечу торгова потужність сягала $15 млрд.

Концентрація позицій: Платт може дозволити собі робити величезні ставки на окремі події, що є неприпустимим для публічних фондів.

Завдяки такій стратегії статки самого Майкла Платта, за оцінкою Bloomberg Billionaires Index, зросли до $12,8 млрд ще до врахування останніх результатів за 2025 рік.

Стратегія «закритого клубу»

Хоча точна торгова стратегія фірми відома лише вузькому колу, основними напрямками BlueCrest є торгівля процентними ставками та ринки, що розвиваються. Фірма працює за моделлю «мультистратегії»: капітал розподіляється між багатьма командами трейдерів у Лондоні, Нью-Йорку, Сінгапурі та Дубаї, але ризик-менеджмент залишається жорстко централізованим.

Чому Платт насправді закрив фонд для клієнтів

Історія успіху BlueCrest має і зворотний бік. Офіційною причиною повернення $7 млрд клієнтам у 2015 році називали бажання торгувати з вищими ризиками. Однак цьому передував гучний скандал із регуляторами.

У 2020 році BlueCrest погодилася виплатити $170 млн для врегулювання звинувачень Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Регулятор з'ясував, що фірма створила внутрішній фонд для співробітників (BSMA), який показував значно кращі результати, ніж флагманський клієнтський фонд.

Найкращі трейдери та найприбутковіші ідеї переводилися саме у внутрішній фонд, тоді як грошима клієнтів часто управляв менш ефективний алгоритм. Це створило конфлікт інтересів, який фактично зробив існування публічного фонду проблематичним. Перехід у статус «family office» дозволив Платту уникнути подібних претензій у майбутньому, адже тепер він ризикує лише своїми грошима.