Гривня подешевшала під час міжбанківських торгів у вівторок, 6 січня. Курс національної валюти опустився на 15 копійок щодо долара та 10 копійок щодо євро. Про це свідчать дані торгів.
6 січня 2026, 17:30
Гривня подешевшала на міжбанку у вівторок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 6 січня
|
Закриття 6 січня
|
Зміни
|
42,42/42,45
|
42,57/42,60
|
15/15
|
49,76/49,78
|
49,86/49,88
|
10/10
Офіційний курс: долар — 42,56 грн, євро — 49,80 грн.
Середній курс у банках: 42,20−42,70 грн/долар, 49,45−50,14 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,65−42,80, євро — 50,00−50,25 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі